На Украине заявили о потере доходов из-за незаконного экспорта зерновых
Недобросовестные предприятия Украины нелегально вывозят за границу зерновые, в результате чего страна недополучает миллиарды гривен. Об этом заявил заместитель генерального прокурора государства Дмитрий Вербицкий.
«Это действительно проблема. Потому что большинство зерна идет нелегально – не возвращается валютная выручка, не уплачиваются налоги в бюджет, и страна теряет миллиарды гривен», – сказал Вербицкий в эфире украинского канала «Единые новости».
При этом на днях был предотвращен экспорт 40 контейнеров сельскохозяйственной продукции, которую купили за наличные средства. Предприятия пытались уклонились от уплаты налогов на 32 млн гривен. Прокурор Максим Олеф сообщил «Единым новостям», что этот случай не единичный, и зерно нелегально вывозят грузовиками, по железной дороге и морю.
В мае Совет Евросоюза (ЕС) объявил о введении с 1 июля запретительных тарифов на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Белоруссии. Пошлины повысят до такой степени, что на практике импорт прекратится, говорилось в сообщении. По словам министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема, нововведение призвано остановить российский экспорт якобы «незаконно присвоенного зерна, произведенного на территории Украины» и помешать РФ использовать доходы от продажи зерна в ЕС для обеспечения проведения спецоперации.