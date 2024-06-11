На Украине заявили о потере доходов из-за незаконного экспорта зерновых

В мае Совет Евросоюза (ЕС) объявил о введении с 1 июля запретительных тарифов на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Белоруссии. Пошлины повысят до такой степени, что на практике импорт прекратится, говорилось в сообщении. По словам министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема, нововведение призвано остановить российский экспорт якобы «незаконно присвоенного зерна, произведенного на территории Украины» и помешать РФ использовать доходы от продажи зерна в ЕС для обеспечения проведения спецоперации.