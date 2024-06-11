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На Украине заявили о потере доходов из-за незаконного экспорта зерновых

Ведомости

Недобросовестные предприятия Украины нелегально вывозят за границу зерновые, в результате чего страна недополучает миллиарды гривен. Об этом заявил заместитель генерального прокурора государства Дмитрий Вербицкий.

«Это действительно проблема. Потому что большинство зерна идет нелегально – не возвращается валютная выручка, не уплачиваются налоги в бюджет, и страна теряет миллиарды гривен», – сказал Вербицкий в эфире украинского канала «Единые новости».

При этом на днях был предотвращен экспорт 40 контейнеров сельскохозяйственной продукции, которую купили за наличные средства. Предприятия пытались уклонились от уплаты налогов на 32 млн гривен. Прокурор Максим Олеф сообщил «Единым новостям», что этот случай не единичный, и зерно нелегально вывозят грузовиками, по железной дороге и морю.

В мае Совет Евросоюза (ЕС) объявил о введении с 1 июля запретительных тарифов на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Белоруссии. Пошлины повысят до такой степени, что на практике импорт прекратится, говорилось в сообщении. По словам министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема, нововведение призвано остановить российский экспорт якобы «незаконно присвоенного зерна, произведенного на территории Украины» и помешать РФ использовать доходы от продажи зерна в ЕС для обеспечения проведения спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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