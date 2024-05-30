Евросоюз утвердил запретительные пошлины на зерно из России и Белоруссии

В 2023 г. поставки зерновых в ЕС составили 1,5 млн т, в том числе 818 000 т пшеницы с учетом муки, 495 000 т кукурузы, 132 000 т ржи и 54 000 т ячменя. Председатель российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, комментируя ситуацию для «Ведомостей», назвал 1,5 млн т зерновых небольшим объемом по сравнению с общим экспортом этих культур из России и добавил, что крупные российские компании такими поставками не занимаются. Согласно оценкам Союза экспортеров зерна, в текущем сельхозсезоне 2023/24 общий экспорт зерна из России составил на март 47,7 млн т, а в предыдущем 2022/23 – 60,8 млн т. Зернин заявлял, что «никто из российских аграриев особо не потеряет от планируемого запрета экспорта в ЕС».