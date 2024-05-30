Евросоюз утвердил запретительные пошлины на зерно из России и Белоруссии

Евросоюз утвердил запретительные пошлины на зерно из России и БелоруссииМеры не повлияют на транзит продуктов через ЕС в третьи страны
Совет Евросоюза (ЕС) вводит запретительные тарифы на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Белоруссии. О соответствующем постановлении сообщается на сайте ЕС.
В сообщении указано, что пошлины на указанные продукты повышаются до такой степени, что на практике их импорт прекратится. Рост импортных тарифов коснется также гранул из свекловичного жома и сушеного гороха из РФ и Белоруссии. Помимо этого, как отмечают в ЕС, России и Белоруссии будет закрыт доступ к тарифным квотам Евросоюза.
Уточняется, что меры коснутся продуктов из РФ и Белоруссии, которые прямо или косвенно экспортируются в страны Евросоюза. Запретительные тарифы не повлияют на транзит через ЕС из обеих стран в третьи государства. Нововведения вступят в силу 1 июля 2024 г.
По словам министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема, нововведение призвано «предотвратить дестабилизацию зернового рынка ЕС» и остановить российский экспорт якобы «незаконно присвоенного зерна, произведенного на территории Украины». Еще одна цель применения ограничений – помешать России использовать доходы от экспорта зерна в ЕС для обеспечения проведения спецоперации на Украине.
«Это еще один способ, с помощью которого ЕС демонстрирует постоянную поддержку Украины», – заявил Петегем.
О том что Еврокомиссия (ЕК) планирует ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в ЕС, стало известно в марте. Тогда сообщалось, что размер пошлины может составить 95 евро за тонну. Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-форекса» Александр Шнейдерман отмечал, что дискуссию о введении пошлин на российское зерно в ЕС можно объяснить не желанием навредить России или политикой санкций, а поддержкой собственных производителей.
В 2023 г. поставки зерновых в ЕС составили 1,5 млн т, в том числе 818 000 т пшеницы с учетом муки, 495 000 т кукурузы, 132 000 т ржи и 54 000 т ячменя. Председатель российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, комментируя ситуацию для «Ведомостей», назвал 1,5 млн т зерновых небольшим объемом по сравнению с общим экспортом этих культур из России и добавил, что крупные российские компании такими поставками не занимаются. Согласно оценкам Союза экспортеров зерна, в текущем сельхозсезоне 2023/24 общий экспорт зерна из России составил на март 47,7 млн т, а в предыдущем 2022/23 – 60,8 млн т. Зернин заявлял, что «никто из российских аграриев особо не потеряет от планируемого запрета экспорта в ЕС».
В январе глава минсельхоза Латвии Армандс Краузе призвал Совет ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству к «немедленным» ограничениям. В феврале Латвия запретила ввоз в страну агротоваров из России и Белоруссии.
4 марта премьер-министр Польши Дональд Туск призвал ЕС принять совместное решение о полном запрете импорта зерна из России и Белоруссии. 14 марта резолюцию с соответствующим призывом к ЕК принял сейм Литвы.18 марта к нему присоединился министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборный. Литовский минсельхоз с 18 марта ужесточил контроль за фуражным зерном, ввозимым в страну из России.