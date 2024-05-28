Экспорт зерна из России уже на 10 млн тонн превысил прошлый сезон
Экспорт зерна из России превысил 60 млн т с начала сельскохозяйственного года – с 1 июля 2023 г. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина.
«Сомнений в рекордном экспорте уже ни у кого не возникает», – сказал он.
Зернин отметил, что текущий показатель превысил уровень прошлого сезона на 10 млн т. Кроме того, наблюдается опережение по пшенице более чем на 5 млн т. Столько же в текущем сезоне прибавили ячмень и кукуруза.
Зернин также сообщил, что доля новых рынков стран Азии, Африки и Латинской Америки в поставках заметно выросла. По его словам, Россия заново открыла для себя рынок Индонезии, Марокко, Эритреи, а также значительно нарастила поставки в Китай. При этом доля стран Ближнего Востока и Северной Африки в поставках снизилась до 65% – до этого показатель был на уровне 80%.
26 марта в пресс-службе Минсельхоза России сообщили о распределении между экспортерами дополнительных тарифных квот на вывоз пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы объемом около 107 467 т. Таким образом, завершилась первая часть выдачи допквот на 2,4 млн т.
С 8 по 14 мая Минсельхоз РФ снизил пошлину на экспорт пшеницы и меслина до 3277,7 руб., а также установил нулевую пошлину на ячмень и кукурузу.