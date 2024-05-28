Экспорт зерна из России уже на 10 млн тонн превысил прошлый сезон

Зернин также сообщил, что доля новых рынков стран Азии, Африки и Латинской Америки в поставках заметно выросла. По его словам, Россия заново открыла для себя рынок Индонезии, Марокко, Эритреи, а также значительно нарастила поставки в Китай. При этом доля стран Ближнего Востока и Северной Африки в поставках снизилась до 65% – до этого показатель был на уровне 80%.