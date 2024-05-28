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Экспорт зерна из России уже на 10 млн тонн превысил прошлый сезон

Ведомости

Экспорт зерна из России превысил 60 млн т с начала сельскохозяйственного года – с 1 июля 2023 г. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина.

«Сомнений в рекордном экспорте уже ни у кого не возникает», – сказал он.

Зернин отметил, что текущий показатель превысил уровень прошлого сезона на 10 млн т. Кроме того, наблюдается опережение по пшенице более чем на 5 млн т. Столько же в текущем сезоне прибавили ячмень и кукуруза.

Зернин также сообщил, что доля новых рынков стран Азии, Африки и Латинской Америки в поставках заметно выросла. По его словам, Россия заново открыла для себя рынок Индонезии, Марокко, Эритреи, а также значительно нарастила поставки в Китай. При этом доля стран Ближнего Востока и Северной Африки в поставках снизилась до 65% – до этого показатель был на уровне 80%.

26 марта в пресс-службе Минсельхоза России сообщили о распределении между экспортерами дополнительных тарифных квот на вывоз пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы объемом около 107 467 т. Таким образом, завершилась первая часть выдачи допквот на 2,4 млн т.

С 8 по 14 мая Минсельхоз РФ снизил пошлину на экспорт пшеницы и меслина до 3277,7 руб., а также установил нулевую пошлину на ячмень и кукурузу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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