Минсельхоз РФ с 8 мая понизит экспортную пошлину на пшеницу
Пошлина на экспорт пшеницы и меслина из России с 8 по 14 мая 2024 г. снизится до 3277,7 руб. против ставки в размере 3386 руб. за тонну, которая будет действовать 6-7 мая, пишет ТАСС со ссылкой на материалы Минсельхоза РФ.
Пошлина на ячмень и кукурузу будет нулевой.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $234,8 за тонну, на ячмень – $169,3 за тонну, на кукурузу – $168,1 за тонну.
26 марта в пресс-службе Минсельхоза России сообщили о распределении между экспортерами дополнительных тарифных квот на вывоз пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы объемом около 107 467 т. Таким образом, завершилась первая часть выдачи допквот на 2,4 млн т.
В ведомстве напомнили, что на 2024 г. правительства РФ одобрило тарифные квоты на вывоз в страны, которые входят в ЕАЭС, в объеме 24 млн т. Соответствующее постановление было подписано 23 декабря 2023 г. Вывоз должен проходить в период с 15 февраля по 30 июня текущего года. Основную часть допквот Минсельхоз распределил между 261 экспортерами указом от 7 февраля.
12 января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что правительство России не намерено отменять экспортные пошлины на зерно исходя из убеждения о достаточном увеличении его закупок для интервенционного фонда. Абрамченко отметила, что приоритетом является защита внутреннего рынка и обеспечение достаточных запасов для потребления.