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Минсельхоз РФ с 8 мая понизит экспортную пошлину на пшеницу

Ведомости

Пошлина на экспорт пшеницы и меслина из России с 8 по 14 мая 2024 г. снизится до 3277,7 руб. против ставки в размере 3386 руб. за тонну, которая будет действовать 6-7 мая, пишет ТАСС со ссылкой на материалы Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень и кукурузу будет нулевой.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $234,8 за тонну, на ячмень – $169,3 за тонну, на кукурузу – $168,1 за тонну.

26 марта в пресс-службе Минсельхоза России сообщили о распределении между экспортерами дополнительных тарифных квот на вывоз пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы объемом около 107 467 т. Таким образом, завершилась первая часть выдачи допквот на 2,4 млн т.

В ведомстве напомнили, что на 2024 г. правительства РФ одобрило тарифные квоты на вывоз в страны, которые входят в ЕАЭС, в объеме 24 млн т. Соответствующее постановление было подписано 23 декабря 2023 г. Вывоз должен проходить в период с 15 февраля по 30 июня текущего года. Основную часть допквот Минсельхоз распределил между 261 экспортерами указом от 7 февраля.

12 января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что правительство России не намерено отменять экспортные пошлины на зерно исходя из убеждения о достаточном увеличении его закупок для интервенционного фонда. Абрамченко отметила, что приоритетом является защита внутреннего рынка и обеспечение достаточных запасов для потребления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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