Минсельхоз РФ с 8 мая понизит экспортную пошлину на пшеницу

В ведомстве напомнили, что на 2024 г. правительства РФ одобрило тарифные квоты на вывоз в страны, которые входят в ЕАЭС, в объеме 24 млн т. Соответствующее постановление было подписано 23 декабря 2023 г. Вывоз должен проходить в период с 15 февраля по 30 июня текущего года. Основную часть допквот Минсельхоз распределил между 261 экспортерами указом от 7 февраля.