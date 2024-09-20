В Кремле заявили об интересе российских спецслужб к взрывам в Ливане
Российские спецслужбы испытывают «живой интерес» к взрывам пейджеров в Ливане, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется, это такая тема для живого интереса наших специальных служб, конечно же. И здесь они будут выполнять свою работу», – сообщил Песков.
18 сентября в МИД России назвали взрывы пейджеров в Ливане актом гибридной войны. Москва осуждает беспрецедентную атаку на Ливан и его граждан, заявила представитель МИД Мария Захарова.
За текущую неделю в Ливане дважды массово взрывались беспроводные средства связи и другая электроника. Первая серия взрывов произошла 17 сентября – по всей стране сдетонировали пейджеры. Погибли 12 человек, пострадали более 4000.
Вторая волна взрывов произошла 18 сентября. В разных районах Ливана сдетонировали рации и другие электронные устройства. Число погибших выросло уже до 37 человек, включая девятерых бойцов группировки «Хезболла». Ранения получили тысячи людей, сообщили в ливанской минздраве, передавала Al Jazeera. Издание отмечало, что в первый день взорвалось около 4000 пейджеров, а во второй день сдетонировало еще больше устройств, включая рации, мобильные телефоны, ноутбуки и даже солнечные батареи.