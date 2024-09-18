В МИД России назвали взрывы пейджеров в Ливане актом гибридной войны

По данным агентства, к произошедшему причастная израильская разведка «Моссад». За несколько месяцев до взрывов в Ливан были поставлены 5000 пейджеров, произведенных тайваньской компанией Gold Apollo. Но в компании уточнили, что пейджеры собирались европейской фирмой, которая имела право использовать тайваньский бренд. Источник утверждает, что Израиль еще на этапе производства заложил в них плату со взрывчатым веществом, которая в итоге сдетонировала после отправки закодированного сообщения.