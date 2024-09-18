В МИД России назвали взрывы пейджеров в Ливане актом гибридной войны
Серия взрывов пейджеров в Ливане является очередным актом гибридной войны против страны. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
«Как представляется, организаторы этого высокотехнологичного нападения целенаправленно добивались разжигания масштабной вооружённой конфронтации, стремясь спровоцировать большую войну на Ближнем Востоке», – отметила она.
Москва осуждает беспрецедентную атаку на Ливан и его граждан, а также считает произошедшее грубым нарушением суверенитета страны и серьезным вызовом международному праву с использованием неконвенционального оружия, добавила Захарова. В МИДе также выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
Захарова предупредила, что подобные действия «чреваты крайне опасными последствиями». МИД призвал провести расследование преступления, чтобы «очередной акт терроризма не был “заметен под ковер”, как это пытаются сделать западные страны с расследованием подрывов газопровода системы “Северный поток”».
17 сентября в Ливане почти одновременно произошел массовый взрыв пейджеров. Известно уже об 11 погибших, пострадали по меньшей мере 4000 человек. Reuters писало, что боевики группировки «Хезболла» использовали пейджеры для связи, чтобы исключить возможность отслеживания со стороны Израиля.
По данным агентства, к произошедшему причастная израильская разведка «Моссад». За несколько месяцев до взрывов в Ливан были поставлены 5000 пейджеров, произведенных тайваньской компанией Gold Apollo. Но в компании уточнили, что пейджеры собирались европейской фирмой, которая имела право использовать тайваньский бренд. Источник утверждает, что Израиль еще на этапе производства заложил в них плату со взрывчатым веществом, которая в итоге сдетонировала после отправки закодированного сообщения.
Axios со ссылкой на источник пишет, что за несколько минут до атаки министр обороны Израиля Йоав Галант связался с главой Пентагона Ллойдом Остином, чтобы сообщить о предстоящей операции в Ливане. При этом в госдепе утверждают, что США не знали о подготовке операции и не имеют к ней отношения.