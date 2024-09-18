Reuters: взрывчатку в 5000 пейджеров «Хезболлы» заложила «Моссад»

«Моссад» могла разрабатывать план в течение многих месяцев, утверждает источник. По его словам, заказанные 5000 пейджеров были ввезены в Ливан в начале 2024 г. Предполагается, что Израиль еще на производстве заложил в них плату со взрывчатым веществом. 3000 устройств взорвались одновременно, когда на них было отправлено закодированное сообщение.