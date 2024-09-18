Reuters: взрывчатку в 5000 пейджеров «Хезболлы» заложила «Моссад»
Израильская разведывательная служба «Моссад» заложила взрывчатку в 5000 пейджеров, заказанных в Тайване ливанской группировкой «Хезболла» за несколько месяцев до взрывов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного источника в ливанских силах безопасности и еще одного собеседника.
Пейджеры были произведены тайваньской компанией Gold Apollo. Но там уточнили, что устройства собирались европейской фирмой, которая имела право использовать тайваньский бренд.
«Моссад» могла разрабатывать план в течение многих месяцев, утверждает источник. По его словам, заказанные 5000 пейджеров были ввезены в Ливан в начале 2024 г. Предполагается, что Израиль еще на производстве заложил в них плату со взрывчатым веществом. 3000 устройств взорвались одновременно, когда на них было отправлено закодированное сообщение.
По словам другого собеседника Reuters, в пейджерах было заложено до трех граммов взрывчатки. «Хезболла» не могла обнаружить ее в течение нескольких месяцев. По данным агентства, ливанские боевики используют пейджеры для связи, чтобы исключить возможность отслеживания со стороны Израиля.
При этом источники The Wall Street Journal (WSJ) утверждают, что «Хезболла» получила партию новых пейджеров за несколько дней до взрывов. По словам представителя движения, некоторые владельцы устройств почувствовали, что гаджеты нагреваются, и избавились от них.
17 сентября в Ливане почти одновременно произошел массовый взрыв пейджеров. Предполагается, что это произошло из-за взлома со стороны Израиля. Известно уже об 11 погибших, пострадали по меньшей мере 4000 человек. Среди пострадавших – бойцы шиитского движения «Хезболла».
В госдепе США отвергли причастность к атаке, подчеркнув, что Вашингтон не знал заранее о подготовке этой операции. ООН выразила озабоченность произошедшим. Там отметили, что не владеют всей информацией, но осуждают гибель мирного населения.