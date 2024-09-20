Песков назвал чрезвычайной ситуацию на контролируемых ВСУ территориях РФ
В районах Курской области, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), сложилась чрезвычайная ситуация. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ситуация, конечно же, в тех районах, которые находятся под контролем украинских боевиков, конечно, чрезвычайная. Эта ситуация будет своевременно исправлена», – пообещал представитель Кремля.
Песков добавил, что российские военные «делают свою работу, они ее сделают, контроль будет восстановлен». При этом он обратил внимание, что планы военных не могут быть публичными, поэтому, как и каким образом это произойдет – не сообщается, но сомнений в таком исходе нет.
20 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о создании ВСУ концлагерей в российском приграничье. По словам Захаровой, у Москвы есть подобная информация, а правоохранительные органы продолжают получать информацию о захвате не успевших эвакуироваться жителей Курской области. Также Захарова сообщила, что один из бойцов ВСУ рассказал о готовящейся ранее атаке на пассажирский поезд. Представитель также отметила, что информацию может подтвердить служба Красного Креста в Курске.
Бои ВС РФ и ВСУ на территории Курской области продолжаются полтора месяца. Украинские войска зашли в российский регион 6 августа, тогда же в Курской области ввели режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По последним данным Минобороны РФ, с начала августа потери украинской стороны на направлении превысили 14 950 военнослужащих.