Песков назвал чрезвычайной ситуацию на контролируемых ВСУ территориях РФ

Песков добавил, что российские военные «делают свою работу, они ее сделают, контроль будет восстановлен». При этом он обратил внимание, что планы военных не могут быть публичными, поэтому, как и каким образом это произойдет – не сообщается, но сомнений в таком исходе нет.