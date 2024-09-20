Захарова заявила о создании ВСУ подобие концлагерей в приграничье

По словам Захаровой, у Москвы есть подобная информация, а правоохранительные органы продолжают получать информацию о захвате не успевших эвакуироваться жителей Курской области. Также Захарова сообщила, что один из бойцов ВСУ рассказал о готовящейся ранее атаке на пассажирский поезд. Представитель также отметила, что информацию может подтвердить служба Красного Креста в Курске.