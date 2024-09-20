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Захарова заявила о создании ВСУ подобие концлагерей в приграничье

По ее словам, Москве известно о случаях похищения жителей Курской области
Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о создании ВСУ концлагерей в российском приграничье. Об этом она сообщила в ходе брифинга на IV Евразийском женском форуме.

По словам Захаровой, у Москвы есть подобная информация, а правоохранительные органы продолжают получать информацию о захвате не успевших эвакуироваться жителей Курской области. Также Захарова сообщила, что один из бойцов ВСУ рассказал о готовящейся ранее атаке на пассажирский поезд. Представитель также отметила, что информацию может подтвердить служба Красного Креста в Курске.

«Увеличивается количество фактов использования ВСУ в Курской области нацистской символики и надписей, которые обнаруживаются на касках, на кинжалах, на нашивках бежавших с поля боя погибших или взятых в плен боевиков, на военной технике», – добавила Захарова.

Бои ВС РФ и ВСУ на территории Курской области продолжаются полтора месяца. Украинские войска зашли в российский регион 6 августа, тогда же в Курской области ввели режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По последним данным Минобороны РФ, с начала августа потери украинской стороны на направлении превысили 14 950 военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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