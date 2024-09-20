Захарова заявила о создании ВСУ подобие концлагерей в приграничье

Захарова заявила о создании ВСУ подобие концлагерей в приграничьеПо ее словам, Москве известно о случаях похищения жителей Курской области
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о создании ВСУ концлагерей в российском приграничье. Об этом она сообщила в ходе брифинга на IV Евразийском женском форуме.
По словам Захаровой, у Москвы есть подобная информация, а правоохранительные органы продолжают получать информацию о захвате не успевших эвакуироваться жителей Курской области. Также Захарова сообщила, что один из бойцов ВСУ рассказал о готовящейся ранее атаке на пассажирский поезд. Представитель также отметила, что информацию может подтвердить служба Красного Креста в Курске.
«Увеличивается количество фактов использования ВСУ в Курской области нацистской символики и надписей, которые обнаруживаются на касках, на кинжалах, на нашивках бежавших с поля боя погибших или взятых в плен боевиков, на военной технике», – добавила Захарова.
Бои ВС РФ и ВСУ на территории Курской области продолжаются полтора месяца. Украинские войска зашли в российский регион 6 августа, тогда же в Курской области ввели режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По последним данным Минобороны РФ, с начала августа потери украинской стороны на направлении превысили 14 950 военнослужащих.