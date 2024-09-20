Sydney Morning Herald: Австралия может передать Киеву списанные танки Abrams
Украина вскоре может получить списанные австралийские боевые танки Abrams. Об этом сообщает Sydney Morning Herald.
Речь идет о 59 танках M1A1 Abrams американского производства, которые никогда не использовались в боевых действиях и были списаны в июле. Их заменили более новыми моделями. Купленные за $550 млн в 2004 г. тяжелобронированные танки весят 63 т каждый и оснащены пушками и пулеметами.
На этой неделе, обращает внимание издание, украинско-австралийская община была возмущена тем, что списанная австралийская военная техника, включая патрульные машины и надувные лодки, была выставлена на интернет-аукционе и продается любителям автоспорта вместо передачи Украине.
Украина обратилась к Австралии с официальной просьбой присоединиться к США, Великобритании, Польше и Германии и предоставить танки для защиты страны. Ранее в этом году правительство Австралии «похоронило» свой парк вертолетов MRH-90 Taipan, вместо того чтобы предоставить их Украине в соответствии с аналогичной просьбой.
Источники в правительстве Австралии сообщили, что министр обороны Ричард Марлес изучает возможность поставки танков в соответствии с правилами оборонного экспорта США, поскольку Abrams – машины американского производства.
Новый глава внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига попросил у австралийской коллеги Пенни Вонг предоставить списанную военную технику Киеву 10 сентября.
Австралия не является членом Североатлантического альянса, но поддерживает его политику по Украине. Страна участвовала в саммите НАТО, который проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На него государство пригласил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг.