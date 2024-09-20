Sydney Morning Herald: Австралия может передать Киеву списанные танки Abrams

Речь идет о 59 танках M1A1 Abrams американского производства, которые никогда не использовались в боевых действиях и были списаны в июле. Их заменили более новыми моделями. Купленные за $550 млн в 2004 г. тяжелобронированные танки весят 63 т каждый и оснащены пушками и пулеметами.