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Sydney Morning Herald: Австралия может передать Киеву списанные танки Abrams

Ведомости

Украина вскоре может получить списанные австралийские боевые танки Abrams. Об этом сообщает Sydney Morning Herald.

Речь идет о 59 танках M1A1 Abrams американского производства, которые никогда не использовались в боевых действиях и были списаны в июле. Их заменили более новыми моделями. Купленные за $550 млн в 2004 г. тяжелобронированные танки весят 63 т каждый и оснащены пушками и пулеметами.

На этой неделе, обращает внимание издание, украинско-австралийская община была возмущена тем, что списанная австралийская военная техника, включая патрульные машины и надувные лодки, была выставлена на интернет-аукционе и продается любителям автоспорта вместо передачи Украине.

Украина обратилась к Австралии с официальной просьбой присоединиться к США, Великобритании, Польше и Германии и предоставить танки для защиты страны. Ранее в этом году правительство Австралии «похоронило» свой парк вертолетов MRH-90 Taipan, вместо того чтобы предоставить их Украине в соответствии с аналогичной просьбой.

Источники в правительстве Австралии сообщили, что министр обороны Ричард Марлес изучает возможность поставки танков в соответствии с правилами оборонного экспорта США, поскольку Abrams – машины американского производства.

Новый глава внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига попросил у австралийской коллеги Пенни Вонг предоставить списанную военную технику Киеву 10 сентября.

Австралия не является членом Североатлантического альянса, но поддерживает его политику по Украине. Страна участвовала в саммите НАТО, который проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На него государство пригласил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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