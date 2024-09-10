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Украина попросила Австралию передать списанную военную технику

Ведомости

Новый глава внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига попросил у австралийской коллеги Пенни Вонг предоставить списанную военную технику Киеву, следует из публикации Сибиги в соцсети Х.

«Я подчеркнул, что, помимо военной помощи, Украина заинтересована в списанной технике. В том числе в большом количестве австралийской списанной бронетехники и других единиц. Это выигрыш для всех: партнеры экономят ресурсы, а Украина повышает свою обороноспособность», – написал он по результатам телефонного разговора.

Австралия не является членом Североатлантического альянса, но поддерживает его политику по Украине. Страна участвовала в саммите НАТО, который проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На него государство пригласил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг.

В июле минобороны Австралии анонсировало крупнейший пакет военной помощи Украине на сумму 250 млн австралийских долларов (более $169 млн). В него входят ракеты для противовоздушной обороны, вооружение класса «воздух – земля», противотанковое оружие, а также боеприпасы для артиллерии, минометов и стрелкового оружия.

Тогда же ряд стран подписали многостороннее соглашение о поддержке Украины беспилотниками. Документ подписали Швеция, Австралия, Дания, Эстония, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Великобритания и Германия. Коалицию возглавляют Латвия и Великобритания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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