Украина попросила Австралию передать списанную военную технику
Новый глава внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига попросил у австралийской коллеги Пенни Вонг предоставить списанную военную технику Киеву, следует из публикации Сибиги в соцсети Х.
«Я подчеркнул, что, помимо военной помощи, Украина заинтересована в списанной технике. В том числе в большом количестве австралийской списанной бронетехники и других единиц. Это выигрыш для всех: партнеры экономят ресурсы, а Украина повышает свою обороноспособность», – написал он по результатам телефонного разговора.
Австралия не является членом Североатлантического альянса, но поддерживает его политику по Украине. Страна участвовала в саммите НАТО, который проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На него государство пригласил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг.
В июле минобороны Австралии анонсировало крупнейший пакет военной помощи Украине на сумму 250 млн австралийских долларов (более $169 млн). В него входят ракеты для противовоздушной обороны, вооружение класса «воздух – земля», противотанковое оружие, а также боеприпасы для артиллерии, минометов и стрелкового оружия.
Тогда же ряд стран подписали многостороннее соглашение о поддержке Украины беспилотниками. Документ подписали Швеция, Австралия, Дания, Эстония, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Великобритания и Германия. Коалицию возглавляют Латвия и Великобритания.