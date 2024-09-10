Украина попросила Австралию передать списанную военную технику

«Я подчеркнул, что, помимо военной помощи, Украина заинтересована в списанной технике. В том числе в большом количестве австралийской списанной бронетехники и других единиц. Это выигрыш для всех: партнеры экономят ресурсы, а Украина повышает свою обороноспособность», – написал он по результатам телефонного разговора.