Минобороны Австралии анонсировало крупный пакет военной помощи Украине

Австралия не является членом Североатлантического альянса, но поддерживает его усилия по Украине. Страна участвовала в саммите НАТО, который проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На него государство пригласил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг. Помимо Австралии, в саммите также принимали участие представители Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии. НАТО обозначила четыре страны как государства IP4.