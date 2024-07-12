Минобороны Австралии анонсировало крупный пакет военной помощи Украине
Министерство обороны Австралии анонсировало крупнейший пакет военной помощи Украине на сумму 250 млн австралийских долларов (более $169 млн). Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.
«На саммите лидеров НАТО в Вашингтоне заместитель премьер-министра и министр обороны Ричард Марлес встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и партнерами по Индо-Тихоокеанской четверке (IP4), где подтвердил приверженность Австралии поддержке Украины», – сообщило Минобороны. Под партнерами по IP4 подразумеваются Япония, Новая Зеландия и Южная Корея.
В пакет военной помощи войдут ракеты для противовоздушной обороны, вооружение класса «воздух-земля», противотанковое оружие, а также боеприпасы для артиллерии, минометов и стрелкового оружия. Минобороны сообщило, что Австралия присоединится к инициативе НАТО по безопасности и обучению, которая также направлена на Украину.
Австралия не является членом Североатлантического альянса, но поддерживает его усилия по Украине. Страна участвовала в саммите НАТО, который проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На него государство пригласил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг. Помимо Австралии, в саммите также принимали участие представители Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии. НАТО обозначила четыре страны как государства IP4.