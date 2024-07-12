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Минобороны Австралии анонсировало крупный пакет военной помощи Украине

Ведомости

Министерство обороны Австралии анонсировало крупнейший пакет военной помощи Украине на сумму 250 млн австралийских долларов (более $169 млн). Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

«На саммите лидеров НАТО в Вашингтоне заместитель премьер-министра и министр обороны Ричард Марлес встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и партнерами по Индо-Тихоокеанской четверке (IP4), где подтвердил приверженность Австралии поддержке Украины», – сообщило Минобороны. Под партнерами по IP4 подразумеваются Япония, Новая Зеландия и Южная Корея.

В пакет военной помощи войдут ракеты для противовоздушной обороны, вооружение класса «воздух-земля», противотанковое оружие, а также боеприпасы для артиллерии, минометов и стрелкового оружия. Минобороны сообщило, что Австралия присоединится к инициативе НАТО по безопасности и обучению, которая также направлена на Украину.

Австралия не является членом Североатлантического альянса, но поддерживает его усилия по Украине. Страна участвовала в саммите НАТО, который проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На него государство пригласил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг. Помимо Австралии, в саммите также принимали участие представители Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии. НАТО обозначила четыре страны как государства IP4.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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