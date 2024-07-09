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Австралия обвинила Китай в атаках на государственные сети

Ведомости

Управление радиотехнической обороны (ASD) Австралии совместно с партнерами подготовило доклад, в котором сообщается о неоднократных попытках хакерской группировки APT40 взломать частные и государственные сети страны.

По мнению авторов доклада, эта группировка проводит вредоносные кибератаки для министерства государственной безопасности КНР. Отмечается, что APT40 обладает способностью быстро трансформироваться и адаптироваться. Группировка предпочитает использовать уязвимую инфраструктуру, находящуюся в открытом доступе. Некоторые уязвимости появились еще в 2017 г. и применяются до сих пор.

Группировка регулярно использует взломанные устройства, в том числе офисные, для проведения атак на серверы австралийских компаний и госучреждений. Время от времени она также задействует в своих операциях закупленную или арендованную инфраструктуру.

«Эта техника регулярно используется другими государственными агентами КНР по всему миру», – сказано в докладе.

7 июля The Wall Street Journal сообщило, что Китай войдет в повестку дня на саммите НАТО, который пройдет 9-11 июля. Правительства стран альянса обвиняют Китай в причастности к шпионажу, кибератакам и кампаниям по дезинформации. Дипломаты стран блока сообщили, что в итоговом коммюнике саммита НАТО осудит Китай за поддержку России при ведении боевых действий на Украине.

В мае госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что госдепартамент США анонсировал международную стратегию в области киберпространства и цифровых технологий. Ее основная цель – «цифровая солидарность». В своем выступлении Блинкен отметил, что цифровая солидарность противопоставляется цифровому суверенитету. Это подразумевает организацию сотрудничества с союзниками по применению технологий для продвижения отстаиваемых ими ценностей и защиты от действий «преступных и враждебных акторов». Таковыми в документе указаны Россия, Китай, Северная Корея и Иран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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