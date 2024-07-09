Австралия обвинила Китай в атаках на государственные сети
Управление радиотехнической обороны (ASD) Австралии совместно с партнерами подготовило доклад, в котором сообщается о неоднократных попытках хакерской группировки APT40 взломать частные и государственные сети страны.
По мнению авторов доклада, эта группировка проводит вредоносные кибератаки для министерства государственной безопасности КНР. Отмечается, что APT40 обладает способностью быстро трансформироваться и адаптироваться. Группировка предпочитает использовать уязвимую инфраструктуру, находящуюся в открытом доступе. Некоторые уязвимости появились еще в 2017 г. и применяются до сих пор.
Группировка регулярно использует взломанные устройства, в том числе офисные, для проведения атак на серверы австралийских компаний и госучреждений. Время от времени она также задействует в своих операциях закупленную или арендованную инфраструктуру.
«Эта техника регулярно используется другими государственными агентами КНР по всему миру», – сказано в докладе.
7 июля The Wall Street Journal сообщило, что Китай войдет в повестку дня на саммите НАТО, который пройдет 9-11 июля. Правительства стран альянса обвиняют Китай в причастности к шпионажу, кибератакам и кампаниям по дезинформации. Дипломаты стран блока сообщили, что в итоговом коммюнике саммита НАТО осудит Китай за поддержку России при ведении боевых действий на Украине.
В мае госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что госдепартамент США анонсировал международную стратегию в области киберпространства и цифровых технологий. Ее основная цель – «цифровая солидарность». В своем выступлении Блинкен отметил, что цифровая солидарность противопоставляется цифровому суверенитету. Это подразумевает организацию сотрудничества с союзниками по применению технологий для продвижения отстаиваемых ими ценностей и защиты от действий «преступных и враждебных акторов». Таковыми в документе указаны Россия, Китай, Северная Корея и Иран.