Австралия обвинила Китай в атаках на государственные сети

В мае госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что госдепартамент США анонсировал международную стратегию в области киберпространства и цифровых технологий. Ее основная цель – «цифровая солидарность». В своем выступлении Блинкен отметил, что цифровая солидарность противопоставляется цифровому суверенитету. Это подразумевает организацию сотрудничества с союзниками по применению технологий для продвижения отстаиваемых ими ценностей и защиты от действий «преступных и враждебных акторов». Таковыми в документе указаны Россия, Китай, Северная Корея и Иран.