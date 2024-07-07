WSJ: НАТО на саммите планирует раскритиковать Китай за поддержку России

Газета The New York Times сообщала, что на грядущем саммите НАТО Украину не пригласят в альянс, но будет объявлено о создании миссии в Германии для координации всех видов помощи Киеву в долгосрочной перспективе. Отмечается, что миссия продолжит функционировать даже в том случае, если на выборах президента США в ноябре победит бывший американский лидер Дональд Трамп, поскольку она будет находиться под эгидой НАТО.