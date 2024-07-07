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WSJ: НАТО на саммите планирует раскритиковать Китай за поддержку России

Ведомости

Повесткой дня на предстоящем саммите НАТО будут не только Украина, Россия и увеличение европейских военных расходов, но и Китай. Об этом сообщила The Wall Street Journal.

Пекин играет значимую роль для 32 стран - членов НАТО и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Правительства стран альянса обвиняют Китай в причастности к шпионажу, кибератакам и кампаниям по дезинформации. Дипломаты стран блока сообщили, что в итоговом коммюнике саммита НАТО осудит Китай за поддержку России при ведении боевых действий на Украине.

Впервые альянс выразил обеспокоенность действиями Пекина в заявлении лидеров в 2019 г. В 2022 г. в НАТО заявили, что амбиции и политика принуждения Китая «бросают вызов интересам, безопасности и ценностям» альянса, ссылаясь на наращивание Пекином военной мощи и на его стратегическое партнерство с Россией.

Внимание альянса к Китаю не понравилось ряду членов блока. Страны из Южной Европы призывали сосредоточиться на угрозах с Ближнего Востока и нелегальной миграции. Но их отношение поменялось на фоне спецоперации на Украине и обвинений Китая в поддержке России, отмечает издание.

4 июля газета Nikkei Asia сообщила, что Североатлантический альянс во время предстоящего саммита в Вашингтоне подпишет документ о расширении сотрудничества с Австралией, Японией, Новой Зеландией и Южной Кореей на фоне «угроз безопасности со стороны России и Китая».

НАТО пригласил четырех представителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на саммит, который пройдет 9-11 июля. В подписанном документе стороны «прояснят рамки сотрудничества». Предполагаемое расширение партнерства затронет кибербезопасность и борьбу с дезинформацией.

Газета The New York Times сообщала, что на грядущем саммите НАТО Украину не пригласят в альянс, но будет объявлено о создании миссии в Германии для координации всех видов помощи Киеву в долгосрочной перспективе. Отмечается, что миссия продолжит функционировать даже в том случае, если на выборах президента США в ноябре победит бывший американский лидер Дональд Трамп, поскольку она будет находиться под эгидой НАТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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