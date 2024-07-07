WSJ: НАТО на саммите планирует раскритиковать Китай за поддержку России
Повесткой дня на предстоящем саммите НАТО будут не только Украина, Россия и увеличение европейских военных расходов, но и Китай. Об этом сообщила The Wall Street Journal.
Пекин играет значимую роль для 32 стран - членов НАТО и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Правительства стран альянса обвиняют Китай в причастности к шпионажу, кибератакам и кампаниям по дезинформации. Дипломаты стран блока сообщили, что в итоговом коммюнике саммита НАТО осудит Китай за поддержку России при ведении боевых действий на Украине.
Впервые альянс выразил обеспокоенность действиями Пекина в заявлении лидеров в 2019 г. В 2022 г. в НАТО заявили, что амбиции и политика принуждения Китая «бросают вызов интересам, безопасности и ценностям» альянса, ссылаясь на наращивание Пекином военной мощи и на его стратегическое партнерство с Россией.
Внимание альянса к Китаю не понравилось ряду членов блока. Страны из Южной Европы призывали сосредоточиться на угрозах с Ближнего Востока и нелегальной миграции. Но их отношение поменялось на фоне спецоперации на Украине и обвинений Китая в поддержке России, отмечает издание.
4 июля газета Nikkei Asia сообщила, что Североатлантический альянс во время предстоящего саммита в Вашингтоне подпишет документ о расширении сотрудничества с Австралией, Японией, Новой Зеландией и Южной Кореей на фоне «угроз безопасности со стороны России и Китая».
НАТО пригласил четырех представителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на саммит, который пройдет 9-11 июля. В подписанном документе стороны «прояснят рамки сотрудничества». Предполагаемое расширение партнерства затронет кибербезопасность и борьбу с дезинформацией.
Газета The New York Times сообщала, что на грядущем саммите НАТО Украину не пригласят в альянс, но будет объявлено о создании миссии в Германии для координации всех видов помощи Киеву в долгосрочной перспективе. Отмечается, что миссия продолжит функционировать даже в том случае, если на выборах президента США в ноябре победит бывший американский лидер Дональд Трамп, поскольку она будет находиться под эгидой НАТО.