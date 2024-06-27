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NYT узнала о планах НАТО создать миссию в Германии для помощи Украине

Ведомости

На июльском саммите НАТО Украину не пригласят в альянс, но будет объявлено о создании миссии в Германии для координации всех видов помощи Киеву в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников США и НАТО.

Отмечается, что миссия продолжит функционировать даже в том случае, если на выборах президента США в ноябре победит Дональд Трамп, поскольку она будет находиться под эгидой НАТО.

Миссия в Германии объединит усилия стран, которые предоставляют Украине военную помощь. В рамках нее также планируется координировать подготовку украинских военных. При этом, подчеркивают источники NYT, с созданием миссии согласны не все страны.

Миссия получит название «Помощь НАТО в обеспечении безопасности и обучения для Украины» и будет базироваться на военном объекте США в Висбадене. Возглавит ее, вероятно, американский генерал, уточняет газета. Кроме того, новая миссия предполагает размещение в Висбадене группы военных США, которая будет заниматься поставками оружия и обучением персонала.

Саммит НАТО пройдет 9-11 июля в Вашингтоне. 25 июня директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина не получит на нем приглашения в НАТО. В то же время, добавил он, для Киева будет выстроен «институционный мост» к этой цели.

Против присоединения Украины к НАТО выступает Россия. 14 июня президент РФ Владимир Путин, озвучивая условия нового мирного предложения для урегулирования конфликта на Украине, заявил, что Киев должен отказаться от планов по вступлению в альянс. Среди прочих условий – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, а также нейтральный и безъядерный статус Украины.

В Киеве инициативу отвергли. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ее ультиматумом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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