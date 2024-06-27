NYT узнала о планах НАТО создать миссию в Германии для помощи Украине
На июльском саммите НАТО Украину не пригласят в альянс, но будет объявлено о создании миссии в Германии для координации всех видов помощи Киеву в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников США и НАТО.
Отмечается, что миссия продолжит функционировать даже в том случае, если на выборах президента США в ноябре победит Дональд Трамп, поскольку она будет находиться под эгидой НАТО.
Миссия в Германии объединит усилия стран, которые предоставляют Украине военную помощь. В рамках нее также планируется координировать подготовку украинских военных. При этом, подчеркивают источники NYT, с созданием миссии согласны не все страны.
Миссия получит название «Помощь НАТО в обеспечении безопасности и обучения для Украины» и будет базироваться на военном объекте США в Висбадене. Возглавит ее, вероятно, американский генерал, уточняет газета. Кроме того, новая миссия предполагает размещение в Висбадене группы военных США, которая будет заниматься поставками оружия и обучением персонала.
Саммит НАТО пройдет 9-11 июля в Вашингтоне. 25 июня директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина не получит на нем приглашения в НАТО. В то же время, добавил он, для Киева будет выстроен «институционный мост» к этой цели.
Против присоединения Украины к НАТО выступает Россия. 14 июня президент РФ Владимир Путин, озвучивая условия нового мирного предложения для урегулирования конфликта на Украине, заявил, что Киев должен отказаться от планов по вступлению в альянс. Среди прочих условий – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, а также нейтральный и безъядерный статус Украины.
В Киеве инициативу отвергли. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ее ультиматумом.