NYT узнала о планах НАТО создать миссию в Германии для помощи Украине

Саммит НАТО пройдет 9-11 июля в Вашингтоне. 25 июня директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина не получит на нем приглашения в НАТО. В то же время, добавил он, для Киева будет выстроен «институционный мост» к этой цели.