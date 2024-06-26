Bloomberg: страны НАТО осторожно относятся к долгосрочной поддержке Украины
Страны НАТО осторожно относятся к долгосрочным обязательствам по военной помощи Украине, сообщает агентство Bloomberg.
Члены Североатлантического альянса отказываются от долгосрочной поддержки Киева потому, что не понимают, как будет разворачиваться конфликт в дальнейшем и какая помощь может понадобиться. По данным агентства, между ними существуют разногласия, обусловленные политическими и юридическими препятствиями.
Некоторые страны НАТО опасаются официально оформлять долгосрочную поддержку Украине с указанием конкретной цифры, потому что не могут пообещать в будущем равносильный уровень помощи. Другие государства беспокоятся по поводу публикации точных размеров сумм, которые предоставляются Киеву. Они боятся раскрытия информации об истинных размерах их помощи.
12 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что поставки оружия Украине будут обязательными для стран – членов альянса. Отправку вооружений будут координировать командные структуры под руководством верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи.
14 июня стало известно, что страны НАТО не согласовали выделение $40 млрд ежегодно на финансирование военной помощи Украине. По словам Столтенберга, членам альянса еще предстоит работа над согласованием объема долгосрочной финансовой помощи Киеву.