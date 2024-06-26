Bloomberg: страны НАТО осторожно относятся к долгосрочной поддержке Украины

Члены Североатлантического альянса отказываются от долгосрочной поддержки Киева потому, что не понимают, как будет разворачиваться конфликт в дальнейшем и какая помощь может понадобиться. По данным агентства, между ними существуют разногласия, обусловленные политическими и юридическими препятствиями.