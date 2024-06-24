США подготовили новый пакет военной помощи Украине на $150 млн

12 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что поставки оружия Украине будут обязательными для стран – членов альянса. В целом страны Запада существенно нарастили поставки различных вооружений Украине после начала спецоперации в 2022 г., что неоднократно подвергалось критике со стороны Москвы. В Кремле говорили, что западные поставки оружия лишь продлевают конфликт на Украине и ведут к росту жертв с украинской стороны, однако повлиять на исход спецоперации они не смогут.