США подготовили новый пакет военной помощи Украине на $150 млн
США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи на $150 млн, передает Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников. По данным агентства, объявить об этом планируется уже 25 июня.
Согласно информации AP, в новый пакет войдут ракеты для РСЗО HIMARS, противотанковое оружие, стрелковое оружие, гранаты, артиллерийские снаряды разных калибров и др.
Источники агентства не смогли указать, войдут ли в новых пакет дальнобойные ракеты ATACMS.
12 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что поставки оружия Украине будут обязательными для стран – членов альянса. В целом страны Запада существенно нарастили поставки различных вооружений Украине после начала спецоперации в 2022 г., что неоднократно подвергалось критике со стороны Москвы. В Кремле говорили, что западные поставки оружия лишь продлевают конфликт на Украине и ведут к росту жертв с украинской стороны, однако повлиять на исход спецоперации они не смогут.
14 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО хочет создать три крупные военные базы, с которых будет поставлять оружие на Украину.