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Столтенберг: страны НАТО не согласовали выделение $40 млрд в год на оружие ВСУ

Ведомости

Министры обороны НАТО не согласовали обязательство выделять в долгосрочном режиме по $40 млрд ежегодно на финансирование военной помощи Украине, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны в Брюсселе. Трансляцию опубликовало агентство Reuters.

«Нам еще предстоит работа над согласованием наших позиций по объему долгосрочной финансовой помощи и о вступлении Украины до саммита в Вашингтоне», – уточнил Столтенберг.

12 июня генсек НАТО сообщил, поставки оружия Украине будут обязательными для стран – членов альянса. Отправку вооружений будут координировать командные структуры под руководством верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи.

Саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне пройдет 9-11 июля. 24 мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что НАТО не собирается направлять Украине приглашение вступить в альянс в этом году, но в ходе предстоящей встречи на высшем уровне союзники настроены показать ей «значительную поддержку».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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