Столтенберг: страны НАТО не согласовали выделение $40 млрд в год на оружие ВСУ
Министры обороны НАТО не согласовали обязательство выделять в долгосрочном режиме по $40 млрд ежегодно на финансирование военной помощи Украине, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны в Брюсселе. Трансляцию опубликовало агентство Reuters.
«Нам еще предстоит работа над согласованием наших позиций по объему долгосрочной финансовой помощи и о вступлении Украины до саммита в Вашингтоне», – уточнил Столтенберг.
12 июня генсек НАТО сообщил, поставки оружия Украине будут обязательными для стран – членов альянса. Отправку вооружений будут координировать командные структуры под руководством верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи.
Саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне пройдет 9-11 июля. 24 мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что НАТО не собирается направлять Украине приглашение вступить в альянс в этом году, но в ходе предстоящей встречи на высшем уровне союзники настроены показать ей «значительную поддержку».