Столтенберг: страны НАТО не согласовали выделение $40 млрд в год на оружие ВСУ

Саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне пройдет 9-11 июля. 24 мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что НАТО не собирается направлять Украине приглашение вступить в альянс в этом году, но в ходе предстоящей встречи на высшем уровне союзники настроены показать ей «значительную поддержку».