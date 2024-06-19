Генсек НАТО пригрозил Китаю санкциями и разрывом с Европой за поддержку России

Но давление на европейские страны НАТО в контексте сотрудничества с Китаем будет лишь усиливаться, уверена она. Вероятнее всего, им все же придется сокращать важное для себя сотрудничество с КНР в экономике, так как предпосылок к кардинальной смене позиции Пекина нет, говорит Семке. С другой стороны, и Китай сразу по нескольким каналам получает геополитический сигнал о том, что если любая его поддержка России будет наращиваться, то к нему будут применены более жесткие меры, в том числе со стороны стран Европы, заключает Семке.