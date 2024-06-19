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Генсек НАТО пригрозил Китаю санкциями и разрывом с Европой за поддержку России

В Пекине в ответ призвали «сделать что-то практическое» для окончания конфликта
Владимир Кулагин
Генсек НАТО Йенс Столтенберг включился в обсуждение экономических мер против Китая за сотрудничество с Россией/ JOHN THYS / AFP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, если Китай не изменит свою политику в отношении спецоперации России на Украине, ему придется столкнуться «с последствиями». Он считает, что КНР, с одной стороны, якобы «поддерживает военные усилия» России, а с другой – пытается сохранить тесные связи с европейскими странами.

Столтенберг, в частности, рассказал, что страны НАТО «ведут постоянный разговор» о возможных санкциях, из-за того что Китай якобы «делится многими технологиями в микроэлектронике», имеющими ключевое значение для создания российских ракет и оружия. «На каком-то этапе нам следует подумать о каких-то экономических мерах, если Китай не изменит свое поведение», – добавил Столтенберг. При этом он сделал оговорку, что вводить экономические санкции не в полномочиях НАТО, а дело каждого из государств.

Официальный представитель китайского МИДа Линь Цзянь на брифинге 18 июня в ответ на эти слова Столтенберга посоветовал «перестать перекладывать вину» и «сделать что-то практическое» для урегулирования конфликта на Украине.

США уже практически на регулярной основе вводят санкции против китайских компаний, которые подозревают в помощи России. 12 июня санкции коснулись крупной оборонной компании Poly Technologies, производителя компьютерного оборудования Beijing DeepCool Industries и производителя двигателей для БПЛА Mile Hao Xiang Technology. До того, 1 мая, под санкции США попали входящий в крупный машиностроительный холдинг Zongshen производитель авиационных двигателей Chongqing Zongshen Aero Engine Manufacturing и один из лидеров на рынке источников питания – Morsun Guangzhou Science & Technology.

Одновременно увеличивается напряженность между КНР и ЕС – накануне Пекин начал антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из ЕС (в январе аналогичное дело было заведено против французского бренди). До этого, 12 июня, Еврокомиссия сообщила, что с 4 июля китайские электромобили на рынке ЕС будут временно обложены пошлинами от 17 до 38%. Официально властям Китая дано время, чтобы найти «решение проблемы использования КНР государственных субсидий» в рамках правил ВТО.

В рамках НАТО тема Китая обсуждается давно и много и потому он внесен в последнюю стратегическую концепцию альянса как вызов, объясняет ведущий эксперт Центра комплексных мировых и европейских исследований НИУ ВШЭ Юлия Семке. Более того, на саммите НАТО в Вашингтоне с 9 по 11 июля планируется отдельная встреча с главами стран Индо-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), где и будет обсуждаться возможное противостояние китайскому влиянию в военно-политической и стратегической сферах, в области ВПК и т. п.

При этом НАТО как организация по-прежнему не занимается вопросами экономических санкций. Стоит помнить, что у генсека заканчивается срок полномочий уже в октябре 2024 г., говорит эксперт, и он может позволить себе более вольные высказывания за рамками своих полномочий, например, с каким-то расчетом уже на дальнейшую карьеру.

Но давление на европейские страны НАТО в контексте сотрудничества с Китаем будет лишь усиливаться, уверена она. Вероятнее всего, им все же придется сокращать важное для себя сотрудничество с КНР в экономике, так как предпосылок к кардинальной смене позиции Пекина нет, говорит Семке. С другой стороны, и Китай сразу по нескольким каналам получает геополитический сигнал о том, что если любая его поддержка России будет наращиваться, то к нему будут применены более жесткие меры, в том числе со стороны стран Европы, заключает Семке.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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