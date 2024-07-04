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Nikkei: НАТО подпишет первый документ о расширении сотрудничества с АТР

Ведомости

Североатлантический альянс во время предстоящего саммита в Вашингтоне подпишет документ о расширении сотрудничества с Австралией, Японией, Новой Зеландией и Южной Кореей. Об этом сообщает газета Nikkei Asia.

НАТО пригласил четырех представителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на саммит, который пройдет 9-11 июля. В подписанном документе стороны «прояснят рамки сотрудничества». Предполагаемое расширение партнерства затронет кибербезопасность и борьбу с дезинформацией.

Издание отмечает, что НАТО хочет укрепить отношения со странами АТР на фоне «угроз безопасности со стороны России и Китая». Австралия, Япония, Новая Зеландия и Южная Корея не являются членами НАТО, но сотрудничают с объединением. По информации газеты, в документе их обозначат как государства IP4. Сообщается также, что они примут участие в киберучениях Североатлантического альянса.

С 27 по 29 июня прошли трехдневные учения США, Японии и Южной Кореи, направленные на «сдерживание угроз со стороны КНДР». В них были задействованы корабли и самолеты стран-участников, государства также впервые провели совместную киберподготовку. Южная Корея начала усиленно демонстрировать свой военный потенциал после встречи президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, по результатам которой стороны договорились оказывать друг другу помощь в случае, если одно из государств находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения на их территорию.

1 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай бросил вызов ценностям, интересам и безопасности НАТО. По его словам, Пекин якобы угрожает Тайваню, соседним странам и Южно-Китайскому морю. Столтенберг отметил, что для усиления давления и стабилизации ситуации в Азиатском регионе альянсу необходимо углубить сотрудничество с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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