Nikkei: НАТО подпишет первый документ о расширении сотрудничества с АТР

С 27 по 29 июня прошли трехдневные учения США, Японии и Южной Кореи, направленные на «сдерживание угроз со стороны КНДР». В них были задействованы корабли и самолеты стран-участников, государства также впервые провели совместную киберподготовку. Южная Корея начала усиленно демонстрировать свой военный потенциал после встречи президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, по результатам которой стороны договорились оказывать друг другу помощь в случае, если одно из государств находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения на их территорию.