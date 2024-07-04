Nikkei: НАТО подпишет первый документ о расширении сотрудничества с АТР
Североатлантический альянс во время предстоящего саммита в Вашингтоне подпишет документ о расширении сотрудничества с Австралией, Японией, Новой Зеландией и Южной Кореей. Об этом сообщает газета Nikkei Asia.
НАТО пригласил четырех представителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на саммит, который пройдет 9-11 июля. В подписанном документе стороны «прояснят рамки сотрудничества». Предполагаемое расширение партнерства затронет кибербезопасность и борьбу с дезинформацией.
Издание отмечает, что НАТО хочет укрепить отношения со странами АТР на фоне «угроз безопасности со стороны России и Китая». Австралия, Япония, Новая Зеландия и Южная Корея не являются членами НАТО, но сотрудничают с объединением. По информации газеты, в документе их обозначат как государства IP4. Сообщается также, что они примут участие в киберучениях Североатлантического альянса.
С 27 по 29 июня прошли трехдневные учения США, Японии и Южной Кореи, направленные на «сдерживание угроз со стороны КНДР». В них были задействованы корабли и самолеты стран-участников, государства также впервые провели совместную киберподготовку. Южная Корея начала усиленно демонстрировать свой военный потенциал после встречи президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, по результатам которой стороны договорились оказывать друг другу помощь в случае, если одно из государств находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения на их территорию.
1 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай бросил вызов ценностям, интересам и безопасности НАТО. По его словам, Пекин якобы угрожает Тайваню, соседним странам и Южно-Китайскому морю. Столтенберг отметил, что для усиления давления и стабилизации ситуации в Азиатском регионе альянсу необходимо углубить сотрудничество с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией.