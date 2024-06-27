Южная Корея, США и Япония начали совместные учения Freedom Edge

Представитель офиса президента Южной Кореи Чан Хо Джин сообщил, что любое сотрудничество, которое помогает КНДР наращивать военную мощь, является нарушением резолюции Совбеза ООН. По его словам, если Россия нанесет вред безопасности Южной Кореи, поддерживая КНДР, это окажет негативное влияние на отношения между республикой и РФ. В ответ на заявление южнокорейской стороны Путин сообщил, что Республике Корея не о чем беспокоиться. Он напомнил, что Россия предоставит помощь КНДР только в случае военной агрессии.