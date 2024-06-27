Южная Корея, США и Япония начали совместные учения Freedom Edge
Южная Корея, США и Япония начали первые трехсторонние военные учения Freedom Edge (грань свободы). Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов страны.
«Freedom Edge выражает волю Республики Корея, США и Японии содействовать трехстороннему взаимодействию и защищать свободу ради мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Корейский полуостров», – говорится в сообщении комитета.
Учения проходят в международных водах к югу от острова Чеджу. В них задействованы корабли и самолеты стран-участников, в том числе атомный авианосец военно-морских сил (ВМС) США Theodore Roosevelt, южнокорейский эсминец Seoae Ryu Seong-ryong и японский эсминец JS Ise. Во время учений стороны отработают противоракетную, противовоздушную и противолодочную оборону, а также проведут тренировки по поисково-спасательным работам и киберзащите.
Южная Корея усиленно демонстрирует свой военный потенциал после встречи президента России Владимира Путина и лидера Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына. По результатам переговоров стороны подписали бессрочный Договор и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. РФ и Северная Корея договорились укреплять оборону для предотвращения конфликтов и помогать друг другу в случае, если одно из государств находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения на их территорию.
Представитель офиса президента Южной Кореи Чан Хо Джин сообщил, что любое сотрудничество, которое помогает КНДР наращивать военную мощь, является нарушением резолюции Совбеза ООН. По его словам, если Россия нанесет вред безопасности Южной Кореи, поддерживая КНДР, это окажет негативное влияние на отношения между республикой и РФ. В ответ на заявление южнокорейской стороны Путин сообщил, что Республике Корея не о чем беспокоиться. Он напомнил, что Россия предоставит помощь КНДР только в случае военной агрессии.