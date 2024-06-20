Путин: Южной Корее не о чем беспокоиться из-за сотрудничества России и КНДР

На фоне этого правительство Южной Кореи сообщило, что пересмотрит вопрос о прямых поставках вооружения Украине. Как заявил представитель офиса президента республики Чан Хо Джин, любое сотрудничество, которое помогает КНДР наращивать военную мощь, является нарушением резолюции Совбеза ООН. Он подчеркнул, что если РФ нанесет вред безопасности Южной Кореи, поддерживая КНДР, это окажет негативное влияние на отношения между республикой и РФ.