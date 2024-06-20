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Путин: Южной Корее не о чем беспокоиться из-за сотрудничества России и КНДР

Ведомости

Южной Корее не о чем беспокоиться, поскольку Россия предоставит помощь Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) только в случае военной агрессии. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции во Вьетнаме.

«Насколько мне известно, Республика Корея агрессию в отношении КНДР не планирует, а значит и бояться нашего сотрудничества в этой сфере нет никакой необходимости», – сказал он.

19 июня Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно документу, страны будут укреплять оборонный потенциал для предотвращения войны, а также помогать друг другу в случае, если одно из государств находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения.

На фоне этого правительство Южной Кореи сообщило, что пересмотрит вопрос о прямых поставках вооружения Украине. Как заявил представитель офиса президента республики Чан Хо Джин, любое сотрудничество, которое помогает КНДР наращивать военную мощь, является нарушением резолюции Совбеза ООН. Он подчеркнул, что если РФ нанесет вред безопасности Южной Кореи, поддерживая КНДР, это окажет негативное влияние на отношения между республикой и РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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