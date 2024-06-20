Путин: Южной Корее не о чем беспокоиться из-за сотрудничества России и КНДР
Южной Корее не о чем беспокоиться, поскольку Россия предоставит помощь Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) только в случае военной агрессии. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции во Вьетнаме.
«Насколько мне известно, Республика Корея агрессию в отношении КНДР не планирует, а значит и бояться нашего сотрудничества в этой сфере нет никакой необходимости», – сказал он.
19 июня Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно документу, страны будут укреплять оборонный потенциал для предотвращения войны, а также помогать друг другу в случае, если одно из государств находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения.
На фоне этого правительство Южной Кореи сообщило, что пересмотрит вопрос о прямых поставках вооружения Украине. Как заявил представитель офиса президента республики Чан Хо Джин, любое сотрудничество, которое помогает КНДР наращивать военную мощь, является нарушением резолюции Совбеза ООН. Он подчеркнул, что если РФ нанесет вред безопасности Южной Кореи, поддерживая КНДР, это окажет негативное влияние на отношения между республикой и РФ.