Путин заявил, что в договоре с КНДР нет новизны
В Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР нет новизны, стороны практически ничего не изменили в прежнем документе. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Этот договор – не новинка какая-то. Мы заключили этот договор в связи с тем, что старый договор прекратил существование. В нашем прежнем договоре, по-моему 1962 г., все то же самое было. Здесь нет никакой новизны», – сказал он.
Глава государства добавил, что в современных условиях это смотрится «особенно остро», но РФ и КНДР ничего не поменяли. Северная Корея имеет такие же договоры с другими странами.
19 июня Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает оказание помощи в случае, если одно из государств окажется в состоянии войны из-за вооруженного вторжения других стран. Государства намерены укреплять оборонный потенциал в целях «предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности». Москва и Пхеньян также договорились о торгово-экономическом сотрудничестве.