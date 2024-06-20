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Путин заявил, что в договоре с КНДР нет новизны

Ведомости

В Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР нет новизны, стороны практически ничего не изменили в прежнем документе. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Этот договор – не новинка какая-то. Мы заключили этот договор в связи с тем, что старый договор прекратил существование. В нашем прежнем договоре, по-моему 1962 г., все то же самое было. Здесь нет никакой новизны», – сказал он.

Глава государства добавил, что в современных условиях это смотрится «особенно остро», но РФ и КНДР ничего не поменяли. Северная Корея имеет такие же договоры с другими странами.

19 июня Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает оказание помощи в случае, если одно из государств окажется в состоянии войны из-за вооруженного вторжения других стран. Государства намерены укреплять оборонный потенциал в целях «предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности». Москва и Пхеньян также договорились о торгово-экономическом сотрудничестве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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