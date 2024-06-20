Yonhap: Южная Корея планирует пересмотреть вопрос военной поддержки Украины

Правительство Южной Кореи сделало это заявление на фоне визита президента России Владимира Путина в Пхеньян. 19 июня он и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно ст. 4, если одно из государств находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения отдельного государства или нескольких государств, то другое должно оказать военную и другую помощь.