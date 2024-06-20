Yonhap: Южная Корея планирует пересмотреть вопрос военной поддержки Украины
Южная Корея пересмотрит вопрос о прямых поставках вооружения Украине, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя офиса президента республики Чан Хо Джина.
«Мы планируем пересмотреть вопрос военной поддержки Украины. До сих пор правительство придерживалось позиции, что оно не будет поставлять Украине летальное оружие», – приводит его слова издание.
По словам представителя правительства Южной Кореи, любое сотрудничество, которое помогает КНДР наращивать военную мощь, является нарушением резолюций Совбеза ООН. «Если Россия <...> нарушит резолюцию и нанесет вред безопасности Южной Кореи, поддерживая КНДР, это неизбежно окажет негативное влияние на отношения между РФ и Южной Кореей», – сообщил он.
Правительство Южной Кореи сделало это заявление на фоне визита президента России Владимира Путина в Пхеньян. 19 июня он и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно ст. 4, если одно из государств находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения отдельного государства или нескольких государств, то другое должно оказать военную и другую помощь.