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Yonhap: Южная Корея планирует пересмотреть вопрос военной поддержки Украины

Ведомости

Южная Корея пересмотрит вопрос о прямых поставках вооружения Украине, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя офиса президента республики Чан Хо Джина.

«Мы планируем пересмотреть вопрос военной поддержки Украины. До сих пор правительство придерживалось позиции, что оно не будет поставлять Украине летальное оружие», – приводит его слова издание.

По словам представителя правительства Южной Кореи, любое сотрудничество, которое помогает КНДР наращивать военную мощь, является нарушением резолюций Совбеза ООН. «Если Россия <...> нарушит резолюцию и нанесет вред безопасности Южной Кореи, поддерживая КНДР, это неизбежно окажет негативное влияние на отношения между РФ и Южной Кореей», – сообщил он.

Правительство Южной Кореи сделало это заявление на фоне визита президента России Владимира Путина в Пхеньян. 19 июня он и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно ст. 4, если одно из государств находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения отдельного государства или нескольких государств, то другое должно оказать военную и другую помощь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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