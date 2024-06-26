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Южная Корея и США провели совместные учения ВВС с привлечением 30 самолетов

Ведомости

Южная Корея и США провели совместные учения с участием военно-воздушных сил (ВВС), в которых задействовали около 30 самолетов. Об этом сообщает агентство Yonhap.

В учениях приняли участие в том числе и американские истребители пятого поколения F-22 Raptor. Со стороны Республики Кореи были представлены истребители F-35A. Агентство отмечает, что эти модели относятся к одним из самых мощных истребителей в мире благодаря технологиям малозаметности.

Полеты были направлены на отработку противодействия предполагаемому противнику, а именно – на превентивный тактический удар, который позволит нарушить ряды противника перед началом боя. Учения являются частью более масштабных маневров Buddy Squadron, которые начались 24 июня.

22 июня в военно-морской порт города Пусан вошел атомный авианосец военно-морских сил (ВМС) США Theodore Roosevelt. Он примет участие в предстоящих учениях Южной Кореи, США и Японии под названием Freedom Edge («Грань свободы»). 25 июня на борт авианосца поднялся президент Южной Кореи Юн Сок Ель, что стало третьим подобным случаем в истории страны. Юн назвал визит авианосца в порт Пусана проявлением «сильного расширенного сдерживания».

Южная Корея начала усиленно демонстрировать свой военный потенциал совместно с союзниками после визита президента России Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Во время встречи северокорейский лидер Ким Чен Ын и глава РФ подписали бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно документу, Россия и КНДР будут помогать друг другу в случае, если одно из государств находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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