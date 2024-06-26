Южная Корея и США провели совместные учения ВВС с привлечением 30 самолетов

Южная Корея начала усиленно демонстрировать свой военный потенциал совместно с союзниками после визита президента России Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Во время встречи северокорейский лидер Ким Чен Ын и глава РФ подписали бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно документу, Россия и КНДР будут помогать друг другу в случае, если одно из государств находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения.