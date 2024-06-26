Южная Корея и США провели совместные учения ВВС с привлечением 30 самолетов
Южная Корея и США провели совместные учения с участием военно-воздушных сил (ВВС), в которых задействовали около 30 самолетов. Об этом сообщает агентство Yonhap.
В учениях приняли участие в том числе и американские истребители пятого поколения F-22 Raptor. Со стороны Республики Кореи были представлены истребители F-35A. Агентство отмечает, что эти модели относятся к одним из самых мощных истребителей в мире благодаря технологиям малозаметности.
Полеты были направлены на отработку противодействия предполагаемому противнику, а именно – на превентивный тактический удар, который позволит нарушить ряды противника перед началом боя. Учения являются частью более масштабных маневров Buddy Squadron, которые начались 24 июня.
22 июня в военно-морской порт города Пусан вошел атомный авианосец военно-морских сил (ВМС) США Theodore Roosevelt. Он примет участие в предстоящих учениях Южной Кореи, США и Японии под названием Freedom Edge («Грань свободы»). 25 июня на борт авианосца поднялся президент Южной Кореи Юн Сок Ель, что стало третьим подобным случаем в истории страны. Юн назвал визит авианосца в порт Пусана проявлением «сильного расширенного сдерживания».
Южная Корея начала усиленно демонстрировать свой военный потенциал совместно с союзниками после визита президента России Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Во время встречи северокорейский лидер Ким Чен Ын и глава РФ подписали бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно документу, Россия и КНДР будут помогать друг другу в случае, если одно из государств находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения.