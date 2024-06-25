Президент Южной Кореи поднялся на борт атомного авианосца ВМС США

До действующего президента республики на борт авианосца США поднимались только два президента – Пак Чон Хи в 1974 г. и Ким Ён Сам в 1994 г. Юн назвал визит авианосца в порт Пусана проявлением «сильного расширенного сдерживания». Он также обратил внимание на предполагаемую угрозу со стороны Северной Кореи.