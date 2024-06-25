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Президент Южной Кореи поднялся на борт атомного авианосца ВМС США

Ведомости

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель поднялся на борт американского атомного авианосца Theodore Roosevelt, это третий в истории страны такой случай. Об этом сообщает агентство Yonhap.

До действующего президента республики на борт авианосца США поднимались только два президента – Пак Чон Хи в 1974 г. и Ким Ён Сам в 1994 г. Юн назвал визит авианосца в порт Пусана проявлением «сильного расширенного сдерживания». Он также обратил внимание на предполагаемую угрозу со стороны Северной Кореи.

«Северная Корея наращивает свой ядерный и ракетный потенциал и заявляет о возможности превентивного применения ядерного оружия, угрожая миру на Корейском полуострове и в регионе. <...> Альянс Южной Кореи и США сильнее, чем когда-либо, <...> мы сможем победить», – сказал он.

Атомный авианосец военно-морских сил (ВМС) США Theodore Roosevelt вошел в военно-морской порт города Пусан 22 июня. Его сопровождали эсминцы Halsey и Daniel Inouye, которые оснащены системой противоракетной обороны Aegis. Авианосец примет участие в предстоящих учениях Южной Кореи, США и Японии под названием Freedom Edge (грань свободы).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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