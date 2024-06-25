Президент Южной Кореи поднялся на борт атомного авианосца ВМС США
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель поднялся на борт американского атомного авианосца Theodore Roosevelt, это третий в истории страны такой случай. Об этом сообщает агентство Yonhap.
До действующего президента республики на борт авианосца США поднимались только два президента – Пак Чон Хи в 1974 г. и Ким Ён Сам в 1994 г. Юн назвал визит авианосца в порт Пусана проявлением «сильного расширенного сдерживания». Он также обратил внимание на предполагаемую угрозу со стороны Северной Кореи.
«Северная Корея наращивает свой ядерный и ракетный потенциал и заявляет о возможности превентивного применения ядерного оружия, угрожая миру на Корейском полуострове и в регионе. <...> Альянс Южной Кореи и США сильнее, чем когда-либо, <...> мы сможем победить», – сказал он.
Атомный авианосец военно-морских сил (ВМС) США Theodore Roosevelt вошел в военно-морской порт города Пусан 22 июня. Его сопровождали эсминцы Halsey и Daniel Inouye, которые оснащены системой противоракетной обороны Aegis. Авианосец примет участие в предстоящих учениях Южной Кореи, США и Японии под названием Freedom Edge (грань свободы).