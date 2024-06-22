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Атомный авианосец ВМС США прибыл в порт Южной Кореи

Ведомости

Атомный авианосец военно-морских сил (ВМС) США Theodore Roosevelt вошел в военно-морской порт в городе Пусан, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на ВМС.

Заход связан с «демонстрацией силы в ответ на развивающиеся угрозы от Северной Кореи и углублением ее военного сотрудничества с Россией». Авианосец прибыл в порт Пусана в сопровождении эсминцев Halsey и Daniel Inouye, которые оснащены системой противоракетной обороны Aegis.

В публикации также отмечается, что прибытие авианосца связано с предстоящими военными учениями Южной Кореи, США и Японии под названием Freedom Edge (грань свободы). Они пройдут в конце этого июня и направлены на «укрепление сотрудничества в области безопасности против северокорейских угроз». Стороны договорились о начале учений во время трехсторонних переговоров, которые состоялись в начале июня в кулуарах конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

Учения затронут воздушную, морскую надводную и подводную, а также кибернетическую сферу. Стороны отметили, что они проходят на фоне «опасений дальнейшего укрепления отношений между Северной Кореей и Россией».

19 июня президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно документу, страны будут укреплять оборонный потенциал для предотвращения войны, а также помогать друг другу в случае, если одно из государств находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения. На этом фоне правительство Южной Кореи сообщило, что любое сотрудничество, которое помогает КНДР наращивать военную мощь, является нарушением резолюции Совбеза ООН и угрозой для Сеула.

20 июня Путин во время пресс-конференции во Вьетнаме заявил, что Южной Корее не о чем беспокоиться из-за сотрудничества РФ и КНДР. Россия предоставит помощь КНДР только в случае военной агрессии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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