Атомный авианосец ВМС США прибыл в порт Южной Кореи
Атомный авианосец военно-морских сил (ВМС) США Theodore Roosevelt вошел в военно-морской порт в городе Пусан, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на ВМС.
Заход связан с «демонстрацией силы в ответ на развивающиеся угрозы от Северной Кореи и углублением ее военного сотрудничества с Россией». Авианосец прибыл в порт Пусана в сопровождении эсминцев Halsey и Daniel Inouye, которые оснащены системой противоракетной обороны Aegis.
В публикации также отмечается, что прибытие авианосца связано с предстоящими военными учениями Южной Кореи, США и Японии под названием Freedom Edge (грань свободы). Они пройдут в конце этого июня и направлены на «укрепление сотрудничества в области безопасности против северокорейских угроз». Стороны договорились о начале учений во время трехсторонних переговоров, которые состоялись в начале июня в кулуарах конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла».
Учения затронут воздушную, морскую надводную и подводную, а также кибернетическую сферу. Стороны отметили, что они проходят на фоне «опасений дальнейшего укрепления отношений между Северной Кореей и Россией».
19 июня президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно документу, страны будут укреплять оборонный потенциал для предотвращения войны, а также помогать друг другу в случае, если одно из государств находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения. На этом фоне правительство Южной Кореи сообщило, что любое сотрудничество, которое помогает КНДР наращивать военную мощь, является нарушением резолюции Совбеза ООН и угрозой для Сеула.
20 июня Путин во время пресс-конференции во Вьетнаме заявил, что Южной Корее не о чем беспокоиться из-за сотрудничества РФ и КНДР. Россия предоставит помощь КНДР только в случае военной агрессии.