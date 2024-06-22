Атомный авианосец ВМС США прибыл в порт Южной Кореи

В публикации также отмечается, что прибытие авианосца связано с предстоящими военными учениями Южной Кореи, США и Японии под названием Freedom Edge (грань свободы). Они пройдут в конце этого июня и направлены на «укрепление сотрудничества в области безопасности против северокорейских угроз». Стороны договорились о начале учений во время трехсторонних переговоров, которые состоялись в начале июня в кулуарах конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла».