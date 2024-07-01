Столтенберг: Китай бросил вызов НАТО

Столтенберг добавил, что Пекин якобы угрожает Тайваню, соседним странам и Южно-Китайскому морю. Он напомнил, что КНР поставляет России технологии и электронику. Для усиления давления и стабилизации ситуации в азиатском регионе НАТО необходимо углубить сотрудничество с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией, выразил мнение генсек альянса. На ближайшем саммите НАТО он намерен достичь с этими четырьмя странами Азиатско-Тихоокеанского региона соглашения об укреплении сотрудничества в области контроля над вооружениями, развития технологий и мер против кибератак в связи с угрозой со стороны Китая.