Столтенберг: Китай бросил вызов НАТО
Китай бросил вызов ценностям, интересам и безопасности НАТО. Такое заявление сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью японской газете Yomiuri.
«НАТО не рассматривает Китай как враждебную страну, но он бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности», – отметил он.
Столтенберг добавил, что Пекин якобы угрожает Тайваню, соседним странам и Южно-Китайскому морю. Он напомнил, что КНР поставляет России технологии и электронику. Для усиления давления и стабилизации ситуации в азиатском регионе НАТО необходимо углубить сотрудничество с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией, выразил мнение генсек альянса. На ближайшем саммите НАТО он намерен достичь с этими четырьмя странами Азиатско-Тихоокеанского региона соглашения об укреплении сотрудничества в области контроля над вооружениями, развития технологий и мер против кибератак в связи с угрозой со стороны Китая.
При этом Столтенберг проявил осторожность в отношении конкретных действий в случае реального кризиса на Тайване, заявив, что НАТО останется союзом между Северной Америкой и Европой. В прошлом году было предложение о создании офиса связи НАТО в Токио, но на этом саммите решение приниматься не будет, сказал он, демонстрируя желание чрезмерно не провоцировать Китай.
Саммит НАТО пройдет 9-11 июля в Вашингтоне. Газета The New York Times сообщала, что на грядущем саммите НАТО Украину не пригласят в альянс, но будет объявлено о создании миссии в Германии для координации всех видов помощи Киеву в долгосрочной перспективе. Отмечается, что миссия продолжит функционировать даже в том случае, если на выборах президента США в ноябре победит Дональд Трамп, поскольку она будет находиться под эгидой НАТО.