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Столтенберг: Китай бросил вызов НАТО

Ведомости

Китай бросил вызов ценностям, интересам и безопасности НАТО. Такое заявление сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью японской газете Yomiuri.

«НАТО не рассматривает Китай как враждебную страну, но он бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности», – отметил он.

Столтенберг добавил, что Пекин якобы угрожает Тайваню, соседним странам и Южно-Китайскому морю. Он напомнил, что КНР поставляет России технологии и электронику. Для усиления давления и стабилизации ситуации в азиатском регионе НАТО необходимо углубить сотрудничество с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией, выразил мнение генсек альянса. На ближайшем саммите НАТО он намерен достичь с этими четырьмя странами Азиатско-Тихоокеанского региона соглашения об укреплении сотрудничества в области контроля над вооружениями, развития технологий и мер против кибератак в связи с угрозой со стороны Китая.

При этом Столтенберг проявил осторожность в отношении конкретных действий в случае реального кризиса на Тайване, заявив, что НАТО останется союзом между Северной Америкой и Европой. В прошлом году было предложение о создании офиса связи НАТО в Токио, но на этом саммите решение приниматься не будет, сказал он, демонстрируя желание чрезмерно не провоцировать Китай.

Саммит НАТО пройдет 9-11 июля в Вашингтоне. Газета The New York Times сообщала, что на грядущем саммите НАТО Украину не пригласят в альянс, но будет объявлено о создании миссии в Германии для координации всех видов помощи Киеву в долгосрочной перспективе. Отмечается, что миссия продолжит функционировать даже в том случае, если на выборах президента США в ноябре победит Дональд Трамп, поскольку она будет находиться под эгидой НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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