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МИД КНДР: США, Япония и Южная Корея создали «азиатскую версию НАТО»

Ведомости

Отношения между США, Японией и Южной Кореей представляют собой «азиатскую версию НАТО». Об этом говорится в сообщении отдела внешней политики КНДР, которое опубликовало агентство ЦТАК. 

«Учения Freedom Edge послужили фактом, подтверждающим, что создание трехстороннего военного блока США, Японии и Южной Кореи, для которого США старались изо всех сил десятки лет, превратилось в уже завершенное, а не будущее событие», – заявили в северокорейском МИДе.

Дипломаты КНДР подчеркнули, что в предыдущие годы три страны проводили совместные военные учения, однако в этом году Freedom Edge впервые прошли под специальным названием. 

В МИД КНДР осудили учения в водах вокруг страны. «Регулярное проведение трехсторонних совместных военных учений США, Японии и Республики Кореи ясно показывает, что стратегия США по покорению мира, нацеленная на окружение и сдерживание независимых суверенных государств, на осуществление своей военной гегемонии, уже пересекла красную линию», – считают дипломаты. Такие действия приносят отрицательные изменения в мировой безопасности и геополитике.

В КНДР заявили, что после начала конфликта на Украине Япония «прибегает к нажиму на Россию, а Республика Корея откровенно пытается накачать нацистскую власть Зеленского летальным вооружением». Это показывает, что отношения между НАТО и трехсторонним военным блоком США, Японии и Южной Кореи доходят до опасного предела, заключили в северокорейском МИДе. 

«Мы ни в коем случае не допустим происков укрепления военного блока со стороны США и их сателлитов <...> и будем принимать наступательные и подавляющие контрмеры, чтобы надежно защитить суверенитет и интересы безопасности государства и мир в регионе», – резюмировали в МИДе.

Трехдневные учения США, Японии и Южной Кореи Freedom Edge прошли с 27 по 29 июня в международных водах к югу от острова Чеджу. В них были задействованы корабли и самолеты стран-участников, в том числе атомный авианосец военно-морских сил США Theodore Roosevelt, южнокорейский эсминец Seoae Ryu Seong-ryong и японский эсминец JS Ise. «Также важно, что три страны впервые провели совместную киберподготовку», – заявили в объединенном комитете начальников штабов стран по окончании учений (цитата по Yonhap). Учения проведены, «поскольку три страны стремятся усилить сдерживание угроз со стороны Северной Кореи», заявили в комитете.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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