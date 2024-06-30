МИД КНДР: США, Япония и Южная Корея создали «азиатскую версию НАТО»

Трехдневные учения США, Японии и Южной Кореи Freedom Edge прошли с 27 по 29 июня в международных водах к югу от острова Чеджу. В них были задействованы корабли и самолеты стран-участников, в том числе атомный авианосец военно-морских сил США Theodore Roosevelt, южнокорейский эсминец Seoae Ryu Seong-ryong и японский эсминец JS Ise. «Также важно, что три страны впервые провели совместную киберподготовку», – заявили в объединенном комитете начальников штабов стран по окончании учений (цитата по Yonhap). Учения проведены, «поскольку три страны стремятся усилить сдерживание угроз со стороны Северной Кореи», заявили в комитете.