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НАТО пригласила на саммит в Вашингтоне страны АТР

Ведомости

Североатлантический альянс пригласил на предстоящий саммит в Вашингтоне Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.

«Я пригласил лидеров Австралии, Южной Кореи, Японии, Новой Зеландии на саммит», – сказал он. Генсек НАТО сообщил, что страны во время встречи обсудят такие вопросы, как кибербезопасность, сотрудничество по украинскому вопросу и новые технологии. По словам Столтенберга, это поможет противостоять России, Китаю, Ирану и Северной Корее.

4 июля газета Nikkei Asia сообщила, что НАТО во время предстоящего саммита подпишет документ о расширении сотрудничества с приглашенными странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Оно затронет кибербезопасность и борьбу с дезинформацией.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9–11 июля, он будет посвящен 75-летию блока. В ходе встречи участники в том числе планируют договориться об увеличении финансовой и военной поддержки Украины. В конце июня директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина во время саммита не получит приглашение в НАТО, но для Киева будет выстроен «институционный мост» к этой цели.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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