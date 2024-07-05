НАТО пригласила на саммит в Вашингтоне страны АТР
Североатлантический альянс пригласил на предстоящий саммит в Вашингтоне Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.
«Я пригласил лидеров Австралии, Южной Кореи, Японии, Новой Зеландии на саммит», – сказал он. Генсек НАТО сообщил, что страны во время встречи обсудят такие вопросы, как кибербезопасность, сотрудничество по украинскому вопросу и новые технологии. По словам Столтенберга, это поможет противостоять России, Китаю, Ирану и Северной Корее.
4 июля газета Nikkei Asia сообщила, что НАТО во время предстоящего саммита подпишет документ о расширении сотрудничества с приглашенными странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Оно затронет кибербезопасность и борьбу с дезинформацией.
Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9–11 июля, он будет посвящен 75-летию блока. В ходе встречи участники в том числе планируют договориться об увеличении финансовой и военной поддержки Украины. В конце июня директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина во время саммита не получит приглашение в НАТО, но для Киева будет выстроен «институционный мост» к этой цели.