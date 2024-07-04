Politico опубликовала письмо экспертов с призывом не принимать Украину в НАТО
Более 60 ученых и аналитиков подписали открытое письмо с призывом к НАТО не предпринимать шагов по принятию Украины в альянс. Документ опубликовало издание Politico.
Авторы обратили внимание на призывы в преддверии саммита НАТО определить процесс присоединения Украины в НАТО или даже пригласить страну вступить в этот процесс. По мнению экспертов, любой подобный шаг будет неразумным, поскольку, согласно ст. 5 Вашингтонского договора, члены НАТО обязуются вступать в конфликт для отражения нападения на любую страну-члена.
«По той же причине, по которой Соединенные Штаты не должны воевать против России из-за Украины сегодня, они не должны брать на себя обязательство воевать против России из-за Украины и в будущем. Некоторые утверждают, что вступление Украины в НАТО удержит Россию от повторного вторжения на Украину. Это принятие желаемого за действительное», – говорится в письме.
Авторы выразили мнение, что в случае принятия Украины в НАТО у России «будут основания сомневаться в надежности гарантий безопасности НАТО». Результатом может стать прямая война между альянсом и Россией или распад самого НАТО, считают эксперты. По их словам, с ситуацией на Украине «можно справиться без вступления [Украины] в НАТО».
Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. 25 июня директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО, но для Киева будет выстроен «институционный мост» к этой цели. По данным The Wall Street Journal (WSJ), страны НАТО назначат ответственного за долгосрочную поддержку Украины и создадут новое командование в Висбадене в Германии для координации поставок военной техники Киеву и подготовки украинских войск.
Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке еще в сентябре 2022 г. после того, как в состав России вошли четыре новых региона – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В июле 2023 г. на саммите в Вильнюсе страны НАТО приняли итоговое заявление, в котором подчеркнули, что будущее Украины – в альянсе. По информации WSJ, на саммите в этом году страны НАТО могут охарактеризовать будущее членство Украины в НАТО как необратимый процесс.