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Politico опубликовала письмо экспертов с призывом не принимать Украину в НАТО

Ведомости

Более 60 ученых и аналитиков подписали открытое письмо с призывом к НАТО не предпринимать шагов по принятию Украины в альянс. Документ опубликовало издание Politico.

Авторы обратили внимание на призывы в преддверии саммита НАТО определить процесс присоединения Украины в НАТО или даже пригласить страну вступить в этот процесс. По мнению экспертов, любой подобный шаг будет неразумным, поскольку, согласно ст. 5 Вашингтонского договора, члены НАТО обязуются вступать в конфликт для отражения нападения на любую страну-члена.

«По той же причине, по которой Соединенные Штаты не должны воевать против России из-за Украины сегодня, они не должны брать на себя обязательство воевать против России из-за Украины и в будущем. Некоторые утверждают, что вступление Украины в НАТО удержит Россию от повторного вторжения на Украину. Это принятие желаемого за действительное», – говорится в письме.

Авторы выразили мнение, что в случае принятия Украины в НАТО у России «будут основания сомневаться в надежности гарантий безопасности НАТО». Результатом может стать прямая война между альянсом и Россией или распад самого НАТО, считают эксперты. По их словам, с ситуацией на Украине «можно справиться без вступления [Украины] в НАТО».

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. 25 июня директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО, но для Киева будет выстроен «институционный мост» к этой цели. По данным The Wall Street Journal (WSJ), страны НАТО назначат ответственного за долгосрочную поддержку Украины и создадут новое командование в Висбадене в Германии для координации поставок военной техники Киеву и подготовки украинских войск.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке еще в сентябре 2022 г. после того, как в состав России вошли четыре новых региона – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В июле 2023 г. на саммите в Вильнюсе страны НАТО приняли итоговое заявление, в котором подчеркнули, что будущее Украины – в альянсе. По информации WSJ, на саммите в этом году страны НАТО могут охарактеризовать будущее членство Украины в НАТО как необратимый процесс.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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