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Швеция выделит почти $445 млн на военную помощь Украине

Ведомости

Правительство Швеции выделяет новый пакет военной помощи Украине размером почти $445 млн. Об этом сообщил министр обороны страны Пол Йонсон на своей странице в соцсети X.

«Сегодня правительство представило новый пакет военной поддержки Украины на сумму около $445 млн», – подчеркнул Йонсон.

Новый пакет военной помощи также будет включать боеприпасы для боевых машин пехоты, катера, переносные зенитно-ракетные комплексы, камуфляжное снаряжение и др., передает Reuters. При этом поставки истребителей Gripen пока не рассматриваются.

11 июля Йонсон подписал многостороннее соглашение о поддержке Украины беспилотниками. Помимо Швеции соглашение подписали Австралия, Дания, Эстония, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Великобритания и Германия. Коалицию возглавляют Латвия и Великобритания.

10 июля министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем сообщил, что страна не будет поставлять Киеву истребители Gripen, пока действует программа поставок F-16.

Россия неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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