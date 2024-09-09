Швеция выделит почти $445 млн на военную помощь Украине
Правительство Швеции выделяет новый пакет военной помощи Украине размером почти $445 млн. Об этом сообщил министр обороны страны Пол Йонсон на своей странице в соцсети X.
«Сегодня правительство представило новый пакет военной поддержки Украины на сумму около $445 млн», – подчеркнул Йонсон.
Новый пакет военной помощи также будет включать боеприпасы для боевых машин пехоты, катера, переносные зенитно-ракетные комплексы, камуфляжное снаряжение и др., передает Reuters. При этом поставки истребителей Gripen пока не рассматриваются.
11 июля Йонсон подписал многостороннее соглашение о поддержке Украины беспилотниками. Помимо Швеции соглашение подписали Австралия, Дания, Эстония, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Великобритания и Германия. Коалицию возглавляют Латвия и Великобритания.
10 июля министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем сообщил, что страна не будет поставлять Киеву истребители Gripen, пока действует программа поставок F-16.
Россия неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.