Минобороны Швеции подписало соглашение о поддержке Украины беспилотниками
Министр обороны Швеции Пол Йонсон подписал многостороннее соглашение о поддержке Украины беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщила правительственная канцелярия страны.
Швеция вместе с 11 другими странами войдет в коалицию, которая поддерживает вооруженные силы Украины (ВСУ) совместными закупками дронов. Помимо Швеции соглашение подписали Австралия, Дания, Эстония, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Великобритания и Германия. Коалицию возглавляют Латвия и Великобритания.
«Вместе с другими странами мы будем поддерживать Украину в коалиции по беспилотникам в отношении закупок, снабжения и обучения пилотов дронов. Участие Швеции в коалиции добавляет важный опыт и знания для развития шведского оборонного потенциала в этой области», – уточнил Йонсон.
10 июля министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем сообщил, что страна не будет поставлять Киеву истребители Gripen, пока действует программа поставок F-16.
10 июля госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО в Вашингтоне объявил, что власти Дании и Нидерландов в настоящий момент направляют Украине истребители F-16. Истребители появятся в небе над Украиной этим летом.
Россия неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.