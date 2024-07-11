Минобороны Швеции подписало соглашение о поддержке Украины беспилотниками

«Вместе с другими странами мы будем поддерживать Украину в коалиции по беспилотникам в отношении закупок, снабжения и обучения пилотов дронов. Участие Швеции в коалиции добавляет важный опыт и знания для развития шведского оборонного потенциала в этой области», – уточнил Йонсон.