Швеция не будет поставлять Украине истребители Gripen
Швеция не будет поставлять Киеву истребители Gripen, пока действует программа поставок F-16. Об этом в интервью The Voice of America сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем.
«Это решение было принято, поскольку Украина пришла к выводу, что принимать на вооружение сразу два истребителя – F-16 и Gripens – это слишком», – пояснил Билльстрем.
По его словам, это не просто вопрос получения самолетов и обучения пилотов. Это сложные системы, реализовывать две из них одновременно было очень сложно. Министр отметил, что это не значит, что Швеция не готова продолжить поставлять истребители Gripens, когда поставки F-16 будут завершены. Страна будет передавать то, что можно использовать совместно с истребителями. К примеру, Швеция уже предоставила Украине системы наблюдения ASC 890.
10 июля госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО в Вашингтоне объявил, что власти Дании и Нидерландов в настоящий момент направляют Украине истребители F-16. По его словам, истребители появятся в небе над Украиной этим летом.
30 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия расценивает передачу Украине истребителей F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере. Он подчеркнул, что поставка ВСУ истребителей не повлияет на ситуацию на Украине, F-16 будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемые НАТО.
Россия неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.