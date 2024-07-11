Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Швеция не будет поставлять Украине истребители Gripen

Ведомости

Швеция не будет поставлять Киеву истребители Gripen, пока действует программа поставок F-16. Об этом в интервью The Voice of America сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем.

«Это решение было принято, поскольку Украина пришла к выводу, что принимать на вооружение сразу два истребителя – F-16 и Gripens – это слишком», – пояснил Билльстрем.

По его словам, это не просто вопрос получения самолетов и обучения пилотов. Это сложные системы, реализовывать две из них одновременно было очень сложно. Министр отметил, что это не значит, что Швеция не готова продолжить поставлять истребители Gripens, когда поставки F-16 будут завершены. Страна будет передавать то, что можно использовать совместно с истребителями. К примеру, Швеция уже предоставила Украине системы наблюдения ASC 890.

10 июля госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО в Вашингтоне объявил, что власти Дании и Нидерландов в настоящий момент направляют Украине истребители F-16. По его словам, истребители появятся в небе над Украиной этим летом.

30 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия расценивает передачу Украине истребителей F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере. Он подчеркнул, что поставка ВСУ истребителей не повлияет на ситуацию на Украине, F-16 будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемые НАТО.

Россия неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных