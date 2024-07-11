Швеция не будет поставлять Украине истребители Gripen

По его словам, это не просто вопрос получения самолетов и обучения пилотов. Это сложные системы, реализовывать две из них одновременно было очень сложно. Министр отметил, что это не значит, что Швеция не готова продолжить поставлять истребители Gripens, когда поставки F-16 будут завершены. Страна будет передавать то, что можно использовать совместно с истребителями. К примеру, Швеция уже предоставила Украине системы наблюдения ASC 890.