MTV: Финляндия отказалась вступить в альянс по восстановлению Украины из-за ЛГБТ
Финляндия не присоединится к альянсу «за гендерно-отзывчивое и инклюзивное восстановление на Украине» (Alliance for Gender-Responsive and Inclusive Recovery in Ukraine) в связи с продвижением документом сексуальных меньшинств ЛГБТ
По данным источников телеканала, МИД Финляндии «подготовил почву» для вступления в альянс еще весной. Проект был остановлен после того, как сотрудники министра Тавио обратили внимание на слово «инклюзивный» в названии коалиции, а также на то, что в учредительном документе упоминаются сексуальные и гендерные меньшинства.
По словам Тавио, у Финляндии есть гендерные инициативы в рамках ООН, но власти «очень внимательно» следят за тем, «чтобы не оказаться автоматически вовлеченными во все инициативы».
«Прежде всего, мы всегда уделяем особое внимание женщинам и девочкам и проводим внешнюю политику, основанную на правах человека. Что касается гуманитарной помощи Украине, то мы больше внимания уделяли инвалидам, пожилым людям и т. д. Это вопрос выбора приоритетов как таковых», – сказал министр.
По его словам, решение об отказе вступить в альянс обсуждалось в министерстве иностранных дел и с премьер-министром страны.
Альянс был создан 12 июня в Берлине на конференции по восстановлению Украины. Его участниками являются министерства иностранных дел и агентства по развитию Швеции, Норвегии, Дании, Эстонии, Великобритании и США, Евросоюза, а также многочисленные компании. Члены организации в первую очередь «привержены идее гендерного равенства и женской перспективы в восстановлении Украины».