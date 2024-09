MTV: Финляндия отказалась вступить в альянс по восстановлению Украины из-за ЛГБТ

Финляндия не присоединится к альянсу «за гендерно-отзывчивое и инклюзивное восстановление на Украине» (Alliance for Gender-Responsive and Inclusive Recovery in Ukraine) в связи с продвижением документом сексуальных меньшинств ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) . Решение было принято министром внешней торговли и развития страны Вилле Тавио, сообщает MTV.