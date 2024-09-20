MTV: Финляндия отказалась вступить в альянс по восстановлению Украины из-за ЛГБТ

По данным источников телеканала, МИД Финляндии «подготовил почву» для вступления в альянс еще весной. Проект был остановлен после того, как сотрудники министра Тавио обратили внимание на слово «инклюзивный» в названии коалиции, а также на то, что в учредительном документе упоминаются сексуальные и гендерные меньшинства.