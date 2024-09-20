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MTV: Финляндия отказалась вступить в альянс по восстановлению Украины из-за ЛГБТ

Ведомости

Финляндия не присоединится к альянсу «за гендерно-отзывчивое и инклюзивное восстановление на Украине» (Alliance for Gender-Responsive and Inclusive Recovery in Ukraine) в связи с продвижением документом сексуальных меньшинств ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Решение было принято министром внешней торговли и развития страны Вилле Тавио, сообщает MTV.

По данным источников телеканала, МИД Финляндии «подготовил почву» для вступления в альянс еще весной. Проект был остановлен после того, как сотрудники министра Тавио обратили внимание на слово «инклюзивный» в названии коалиции, а также на то, что в учредительном документе упоминаются сексуальные и гендерные меньшинства.

По словам Тавио, у Финляндии есть гендерные инициативы в рамках ООН, но власти «очень внимательно» следят за тем, «чтобы не оказаться автоматически вовлеченными во все инициативы».

«Прежде всего, мы всегда уделяем особое внимание женщинам и девочкам и проводим внешнюю политику, основанную на правах человека. Что касается гуманитарной помощи Украине, то мы больше внимания уделяли инвалидам, пожилым людям и т. д. Это вопрос выбора приоритетов как таковых», – сказал министр.

По его словам, решение об отказе вступить в альянс обсуждалось в министерстве иностранных дел и с премьер-министром страны.

Альянс был создан 12 июня в Берлине на конференции по восстановлению Украины. Его участниками являются министерства иностранных дел и агентства по развитию Швеции, Норвегии, Дании, Эстонии, Великобритании и США, Евросоюза, а также многочисленные компании. Члены организации в первую очередь «привержены идее гендерного равенства и женской перспективы в восстановлении Украины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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