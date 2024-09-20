Финляндия может запретить въезд российским дипломатам на встречу ОБСЕ
Финляндия не исключает запрет на въезд дипломатов из России на встречу ОБСЕ. Об этом заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен, передает ТАСС.
Валтонен займет пост председателя ОБСЕ в 2025 г. По ее словам, окончательных решений Финляндия еще не приняла, но запрет на въезд рассматривается в качестве «возможного сценария».
Днем ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что будущее финское председательство пытается «протащить» конфронтационные подходы по Украине и подменить мнением группы государств интересы развития всей организации.
«Целенаправленно избранная будущим финским председательством конфронтационная линия и риторика по Украине способна окончательно загнать ситуацию в ОБСЕ в тупик, вывести на еще более опасный уровень нынешнюю конфронтационную атмосферу», – сказал он, отметив, что подход Финляндии не является дипломатией и приглашением к диалогу, который всегда оставался краеугольным инструментом хельсинкского процесса.
19 сентября Финляндия представила приоритеты своего председательства в ОБСЕ в 2025 г. По словам Валтонен, поддержка Украины останется в центре «во всех измерениях», а главной темой станет устойчивость – как государств-участников, так и организации.