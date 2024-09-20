Финляндия может запретить въезд российским дипломатам на встречу ОБСЕ

«Целенаправленно избранная будущим финским председательством конфронтационная линия и риторика по Украине способна окончательно загнать ситуацию в ОБСЕ в тупик, вывести на еще более опасный уровень нынешнюю конфронтационную атмосферу», – сказал он, отметив, что подход Финляндии не является дипломатией и приглашением к диалогу, который всегда оставался краеугольным инструментом хельсинкского процесса.