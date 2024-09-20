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Финляндия может запретить въезд российским дипломатам на встречу ОБСЕ

Ведомости

Финляндия не исключает запрет на въезд дипломатов из России на встречу ОБСЕ. Об этом заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен, передает ТАСС.

Валтонен займет пост председателя ОБСЕ в 2025 г. По ее словам, окончательных решений Финляндия еще не приняла, но запрет на въезд рассматривается в качестве «возможного сценария».

Днем ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что будущее финское председательство пытается «протащить» конфронтационные подходы по Украине и подменить мнением группы государств интересы развития всей организации.

«Целенаправленно избранная будущим финским председательством конфронтационная линия и риторика по Украине способна окончательно загнать ситуацию в ОБСЕ в тупик, вывести на еще более опасный уровень нынешнюю конфронтационную атмосферу», – сказал он, отметив, что подход Финляндии не является дипломатией и приглашением к диалогу, который всегда оставался краеугольным инструментом хельсинкского процесса.

19 сентября Финляндия представила приоритеты своего председательства в ОБСЕ в 2025 г. По словам Валтонен, поддержка Украины останется в центре «во всех измерениях», а главной темой станет устойчивость – как государств-участников, так и организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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