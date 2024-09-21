Глава Челябинска Наталья Котова назначена сенатором

В июле губернаторы и врио глав регионов определили тройки кандидатов в сенаторы. Текслер включил в их число Котову, а также мэра Магнитогорска Сергея Бердникова и главу Октябрьского района Михаила Молчана. Сейчас Челябинскую область в Совфеде представляет Маргарита Павлова.