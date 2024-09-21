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Глава Челябинска Наталья Котова назначена сенатором

Ведомости

Глава Челябинска Наталья Котова станет представителем региона в Совете Федерации, соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает Telegram-канал правительства региона.

«Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Котову Наталью Петровну», – говорится в документе.

Котова работает в администрации Челябинска 19 лет, главой города она стала в 2019 г., напомнили в правительстве. До этого занимала должности начальника управления жилищной политики администрации города и первого заместителя главы.

В июле губернаторы и врио глав регионов определили тройки кандидатов в сенаторы. Текслер включил в их число Котову, а также мэра Магнитогорска Сергея Бердникова и главу Октябрьского района Михаила Молчана. Сейчас Челябинскую область в Совфеде представляет Маргарита Павлова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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