Глава Челябинска Наталья Котова назначена сенатором
Глава Челябинска Наталья Котова станет представителем региона в Совете Федерации, соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает Telegram-канал правительства региона.
«Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Котову Наталью Петровну», – говорится в документе.
Котова работает в администрации Челябинска 19 лет, главой города она стала в 2019 г., напомнили в правительстве. До этого занимала должности начальника управления жилищной политики администрации города и первого заместителя главы.
В июле губернаторы и врио глав регионов определили тройки кандидатов в сенаторы. Текслер включил в их число Котову, а также мэра Магнитогорска Сергея Бердникова и главу Октябрьского района Михаила Молчана. Сейчас Челябинскую область в Совфеде представляет Маргарита Павлова.