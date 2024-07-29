19 глав регионов представили кандидатов в сенаторы перед выборами

Врио главы Алтая Андрей Турчак в тройку кандидатов в сенаторы вписал участника спецоперации Амыра Аргамакова, сенатора от законодательной власти региона Татьяну Гигель и председателя контрольно-счетной палаты республики Эжера Малчинова. В Совфед, вероятно, будет делегирован Аргамаков, говорит близкий к региональным властям собеседник (от исполнительной власти в СФ сейчас Владимир Полетаев). В свою очередь, еще один участник спецоперации будет делегирован в Совет Федерации главой Крыма Сергеем Аксеновым – это Юрий Нимченко (сейчас Ольга Ковитиди). Также участник спецоперации, слушатель «Времени героев» в тройке кандидатов у врио главы Курской области Алексея Смирнова – Алексей Кондратьев (сейчас Григорий Рапота). Также у Смирнова в тройке и. о. замгубернатора региона Виктор Карамышев и депутат Госдумы Екатерина Харченко.