19 глав регионов представили кандидатов в сенаторы перед выборами

19 глав регионов представили кандидатов в сенаторы перед выборамиСреди будущих членов Совета Федерации – участники спецоперации, бывшие главы регионов и действующие сенаторы
Губернаторы и врио глав регионов определили тройки кандидатов в сенаторы. По подсчетам «Ведомостей», стало известно, кого выдвинули в сенаторы 19 из 25 глав регионов, которым предстоит осенью избираться (в том числе четверо через заксобрания регионов). Сменятся в Совете Федерации (СФ) как минимум представители от Алтая, Крыма, Калмыкии, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), Курской, Липецкой и Самарской областей.
Врио главы Алтая Андрей Турчак в тройку кандидатов в сенаторы вписал участника спецоперации Амыра Аргамакова, сенатора от законодательной власти региона Татьяну Гигель и председателя контрольно-счетной палаты республики Эжера Малчинова. В Совфед, вероятно, будет делегирован Аргамаков, говорит близкий к региональным властям собеседник (от исполнительной власти в СФ сейчас Владимир Полетаев). В свою очередь, еще один участник спецоперации будет делегирован в Совет Федерации главой Крыма Сергеем Аксеновым – это Юрий Нимченко (сейчас Ольга Ковитиди). Также участник спецоперации, слушатель «Времени героев» в тройке кандидатов у врио главы Курской области Алексея Смирнова – Алексей Кондратьев (сейчас Григорий Рапота). Также у Смирнова в тройке и. о. замгубернатора региона Виктор Карамышев и депутат Госдумы Екатерина Харченко.
Как минимум два главы регионов делегируют в СФ своих предшественников. В тройке кандидатов у врио главы Самарской области Вячеслава Федорищева экс-глава региона Дмитрий Азаров, а также депутат Госдумы Андрей Трифонов и депутат Самарской губернской думы Марина Сидухина (сейчас Фарит Мухаметшин). О планах выдвинуть в СФ экс-главу ХМАО Наталью Комарову говорил врио главы региона Руслан Кухарук (пока сенатор Эдуард Исаков).
Новые сенаторы появятся у Калмыкии, Липецкой, Челябинской областей, несмотря на то что в этих трех регионах главы идут на переизбрание. Глава региона Бату Хасиков выдвинул в СФ депутата хурала Бориса Хачирова (получит мандат, писали «Ведомости»), министра здравоохранения республики Булата Сараева и ректора КГУ Бадму Салаева. Сейчас региональные власти в верхней палате представляет экс-глава Калмыкии Алексей Орлов. Также поменяется сенатор от Липецкой области (сейчас Оксана Хлякина). Губернатор Игорь Артамонов предложил в тройку директора местного филиала РАНХиГС Елену Гончарову и двух вице-губернаторов – Игоря Кремнева и Евгения Уваркина. Сменится сенатор от исполнительной власти Челябинской области (пока Маргарита Павлова). Глава региона Алексей Текслер в тройку включил мэра Челябинска Наталью Котову, мэра Магнитогорска Сергея Бердникова и главу Октябрьского района Михаила Молчана.
При этом некоторые недавно назначенные главы регионов, которые идут на выборы в качестве врио, оставили в тройках действующих сенаторов. К примеру, так поступил врио главы Калининградской области Алексей Беспрозванных, который в тройку делегировал сенатора Александра Шендерюка-Жидкова (двое других – директор по инвестиционно-стратегическому развитию ООО «Мегаполис» Евгений Морозов и директор Калининградского областного историко-художественного музея Екатерина Манюк). Так же поступили врио главы Хабаровского края Дмитрий Демешин и врио главы Тульской области Дмитрий Миляев.
Демешин выдвинул действующего сенатора Андрея Базилевского, а также главврача центра «Вивея» Наталью Болоняеву и экс-начальника краевого УФСБ Андрея Сережникова. «Коммерсантъ» писал, что в СФ, вероятнее всего, будет делегирован Сережников. Миляев же выставил сенатора Дмитрия Савельева, руководителя представительства «Ростеха» в Тульской области Константина Данилова и председателя Тульской облдумы Николая Воробьева. Врио главы Вологодской области Георгий Филимонов в тройку включил действующего сенатора, экс-главу региона Олега Кувшинникова, экс-спикера заксобрания Андрея Луценко и бывшего вице-губернатора Евгения Артемова.
Также действующих сенаторов в основном выдвинули главы регионов, которым предстоит идти на второй срок. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в Совет Федерации делегирует спикера верхней палаты Валентину Матвиенко (также в тройке ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев и старший тренер сборной команды России по танцам на колясках Елена Лозко, писала «Фонтанка»). Глава Волгоградской области Андрей Бочаров включил в тройку сенатора Николая Семисотова, руководителя СП «Донское» Александра Колесниченко и директора медколледжа Галину Генералову.
Губернатор Забайкалья Александр Осипов, вероятно, делегирует в СФ действующего сенатора Баира Жамсуева (в тройку он также включил подземного инструктора рабочих профессий ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» Эдуарда Щербину и краевого уполномоченного по правам ребенка Наталию Эпову). Действующего сенатора Елену Перминову номинировал губернатор Курганской области Вадим Шумков, говорится в материалах регионального избиркома. Также в списке два его заместителя – Сергей Гаврин и Константин Ермаков.
Оренбургский губернатор Денис Паслер выдвинул сенатора Елену Афанасьеву (ЛДПР), руководителя регионального отделения «Движения первых» Елену Ильину и председателя Федерации профсоюзов области Ярослава Чиркова. Глава Сахалина Валерий Лимаренко включил в тройку сенатора Григория Карасина, а также председателя общественной палаты региона Владимира Иконникова и директора Музейно-мемориального комплекса «Победа» Юрия Филиппенко. Глава Башкирии Радий Хабиров делегирует в СФ действующего сенатора Лилию Гумерову, сказал «Ведомостям» собеседник, близкий к региональным властям.
Пока не известны тройки кандидатов от глав Астраханской, Мурманской, Кемеровской областей, Ставрополья, Кабардино-Балкарии и Ингушетии. «Ведомости» направили запросы в пресс-службы глав этих регионов.
Выдвижение кандидатов в сенаторы происходит путем согласования между главой региона, администрацией президента и полпредством, говорит политолог Александр Кынев: «Инициатором выступают все-таки главы регионов, но иногда бывают рекомендации и от федерального центра». Он замечает, что когда дается обещание выдвинуть в верхнюю палату бывшего главу региона, то оно, как правило, соблюдается.
Обычно губернаторские решения, в том числе по части выдвижения сенаторов, согласовываются с федеральным центром, указывает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «В части случаев учитывается необходимость избежать конфликта в местных элитах. Для этого в СФ делегируют прежних губернаторов, но со временем их заменяют. В части случаев назначают людей из федерального центра, которые для губернатора могут быть даже незнакомыми. Сейчас получает развитие новый тренд, связанный с продвижением участников спецоперации». По словам Туровского, работа губернаторов с сенаторами обычно носит формальный характер. «Сенаторы редко имеют потенциал, позволяющий лоббировать нужные региону решения, с этим губернаторы должны справляться сами. Скорее сенаторы в более активной их части решают свои карьерные задачи в центре», – считает эксперт.