Какие рейтинги у врио губернаторов, которым впервые предстоит участвовать в выборах

Какие рейтинги у врио губернаторов, которым впервые предстоит участвовать в выборахСоциологи представили данные о возможном уровне поддержки и декларируемой явке
Социологи на круглом столе Экспертного института социальных исследований представили рейтинги временно исполняющих глав регионов, которые идут осенью на выборы. По данным ВЦИОМа, ФОМа и «Инсомар», опросы показывают высокий уровень декларируемой явки и возможного голосования за врио глав регионов.
Согласно ВЦИОМу, известность врио главы Алтая Андрея Турчака в республике 66%, допустимое голосование за него – 64% (не допускают 19%). Декларируемая явка – 70%. В пятерку основных направлений деятельности у нового главы региона ВЦИОМ включил посещение городов и районов, решение вопросов образования и здравоохранения, контроль за использованием земли и дорожное строительство. Известность в Калининградской области у врио губернатора Алексея Беспрозванных – 65%, допускают голосование за него 69% (не допускают 15%), декларируемая явка – 69%. Среди направлений деятельности первые три также касаются посещения городов и районов, решения вопросов образования и здравоохранения, кроме того, это вопросы развития туристического комплекса и территорий. У врио главы Вологодской области Георгия Филимонова известность в регионе 88%, что руководитель департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов объясняет назначением Филимонова на свой пост еще осенью. Допустимое голосование за Филимонова – 82% (не допускают – 12%), декларируемая явка – 76%. Среди основных направлений деятельности врио – дорожное строительство, «диалог с населением», благоустройство, развитие спорта и вопросы общественного транспорта.
По данным ФОМа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев положительное впечатление вызывает у 46% жителей региона, 38% ничего о нем не знают. Большинство жителей области не видели никаких его выступлений (57%), а 37% жителей, которые видели выступления, они скорее понравились. Намерены участвовать в выборах 79%, а допускают для себя голосование за Федорищева 73% (не допускают 16%). У 47% жителей Хабаровского края положительное впечатление о врио губернатора Дмитрии Демешине, 20% ничего о нем не знают, а у 7% – отрицательное. Не слышали его выступлений 47% хабаровчан, 41% жителей выступления скорее понравились. Планируют принять участие в выборах 83%, а за Демешина допускают голосование 79% (не допускают – 16%).
«Инсомар» представил данные по врио главы Кузбасса Илье Середюку. «Спонтанная известность» (то есть правильно называют фамилию у врио) – 37%, «наведенная известность» (при упоминании Середюка как врио) – 54%. Декларируют намерение участвовать в выборах 73%, допускают голосование за Федорищева 76%. У врио главы Курской области Алексея Смирнова «спонтанная известность» – 54%, «наведенная известность» – 71%. Декларируют намерение принять участие в выборах 79% , а допускают голосование за Смирнова – 83%.
Региональные выборы пройдут через полгода после президентской кампании, которая характеризовалась высокой мобилизацией избирателей, напомнил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, на этих выборах повестка региональная и местная, при этом сейчас продолжает сохраняться «консолидация вокруг флага». Чеснаков отмечает, что выборы сентября 2024 г. открывают новый электоральный цикл, поскольку в 2026 г. будут выборы в Госдуму.
Нынешняя губернаторская кампания «одна из самых спокойных за последние годы», считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. По его мнению, за последние годы в регионах снизился уровень конфликтности, он привел в пример Калмыкию и Челябинскую область.
Как проводился опрос
Опрос (телефонный и по месту жительству респондентов) ВЦИОМа проводился среди жителей республики Алтай, Калининградской и Вологодской областей от 18 лет и старше. Выборка – 1600 респондентов в каждом регионе, погрешность – 2,5%.
ФОМ проводил поквартирный опрос в Самарской области 9-18 июля среди 1200 респондентов, погрешность 3,6%. Телефонный опрос в Хабаровском крае проходил 15-16 июля среди 1215 респондентов, погрешность – 3,8%.
«Инсомар» проводил телефонный опрос в Кемеровской и Курской областях среди 1200 респондентов 3-5 июля.
«Оппозиционные партии не рвутся в бой и если заявляют своих кандидатов, то сразу отмечая, что выборы все равно выиграет действующий губернатор», – говорит Минченко. Среди общих тем предвыборных кампаний губернаторов и врио глав регионов он выделяет внимание к участникам спецоперации, темы кадров, здравоохранения, образования, инфраструктурных проектов, благоустройства и локального туризма. «Вероятность, что все губернаторы изберутся в первом туре, близка к 100%», – сказал Минченко.
Политконсультант Мария Сергеева напомнила, что в Курской, Кемеровской и Тульской областях врио глав регионов стали заместители прежних губернаторов, что показывает преемственность. Республика Алтай – очень протестная, но при этом Андрей Турчак как федеральный тяжеловес может понравиться жителям, считает Сергеева: «Он не говорит, что решит все проблемы, он их признает, и, если их невозможно решить, он не обещает золотых гор». Сложная кампания предстоит и Дмитрию Демешину в Хабаровском крае, учитывая, что одновременно в регионе проходят выборы в заксобрание, гордумы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.