Какие рейтинги у врио губернаторов, которым впервые предстоит участвовать в выборах

Согласно ВЦИОМу, известность врио главы Алтая Андрея Турчака в республике 66%, допустимое голосование за него – 64% (не допускают 19%). Декларируемая явка – 70%. В пятерку основных направлений деятельности у нового главы региона ВЦИОМ включил посещение городов и районов, решение вопросов образования и здравоохранения, контроль за использованием земли и дорожное строительство. Известность в Калининградской области у врио губернатора Алексея Беспрозванных – 65%, допускают голосование за него 69% (не допускают 15%), декларируемая явка – 69%. Среди направлений деятельности первые три также касаются посещения городов и районов, решения вопросов образования и здравоохранения, кроме того, это вопросы развития туристического комплекса и территорий. У врио главы Вологодской области Георгия Филимонова известность в регионе 88%, что руководитель департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов объясняет назначением Филимонова на свой пост еще осенью. Допустимое голосование за Филимонова – 82% (не допускают – 12%), декларируемая явка – 76%. Среди основных направлений деятельности врио – дорожное строительство, «диалог с населением», благоустройство, развитие спорта и вопросы общественного транспорта.