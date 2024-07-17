Эксперты представили свои прогнозы на региональные выборы

В докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) говорится, что сложности на выборах в заксобрания у «Единой России» могут быть только в Марий Эл, а на выборах в заксобрания Алтая и Хабаровского края может быть позитивная динамика по сравнению с 2018 г. В докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) отмечается, что «Единая Россия» восстановит свои позиции в Хабаровском крае и увеличит представительство в парламентах Алтая и Марий Эл.