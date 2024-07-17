Эксперты представили свои прогнозы на региональные выборы

Эксперты представили свои прогнозы на региональные выборыРезультаты кандидатов власти будут лучше, чем пять лет назад
В докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) говорится, что сложности на выборах в заксобрания у «Единой России» могут быть только в Марий Эл, а на выборах в заксобрания Алтая и Хабаровского края может быть позитивная динамика по сравнению с 2018 г. В докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) отмечается, что «Единая Россия» восстановит свои позиции в Хабаровском крае и увеличит представительство в парламентах Алтая и Марий Эл.
Всего выборы в заксобрания в сентябре пройдут в 13 регионах.
Эксперты АПЭК распределили регионы, где пройдут выборы в заксобрания, на четыре группы. Стабильно высокий уровень поддержки «Единой России» характерен для патерналистских и электорально управляемых регионов (Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Татарстан, Тува, Волгоградская область), а также для ряда территорий с ограниченным протестным потенциалом (Брянская, Тульская области).
Вторая группа – это регионы, где можно ожидать снижения протестного потенциала по сравнению с прошлыми выборами: это Москва и Севастополь. В ФоРГО, к слову, отметили, что в этот раз победят не менее 35–36 представителей «Единой России».
Третья группа – где может быть позитивная динамика для «Единой России» при сохранении заметного протестного потенциала вроде Хабаровского края и Республики Алтай. В четвертую группу попал один регион – Марий Эл. Это пример региона, где сохраняется высокий протестный потенциал. В докладе ФоРГО говорится также, что можно ожидать сокращения представительства «Единой России» в законодательном собрании Тувы.
Если говорить о партиях, то у «Единой России» сохраняется высокий уровень поддержки – 46–51%, согласно данным социологических служб. При этом ряд факторов сдерживает протестный потенциал, который был в 2019 г., отмечается в докладе АПЭК. К примеру, в Москве нет протестной уличной активности, а в Хабаровском крае произошло ослабление оппозиционных элит.
Рейтинги КПРФ и ЛДПР почти одинаковы – чуть больше 9%. При этом большинство регионов, где осенью пройдут выборы в заксобрания, относятся к традиционным зонам более выраженной поддержки коммунистов. К примеру, на парламентских выборах 2021 г. КПРФ вышла на второе место в 11 из 13 регионов, где будут выбирать заксобрания, а еще в двух – Марий Эл и Хабаровском крае – заняла первое место.
В пользу «Новых людей» будет работать то, что в конкурирующей с ними за либеральный электорат партии «Яблоко» кризис, говорят в АПЭК. Эта партия («Новые люди»), скорее всего, свое внимание сосредоточит на выборах в Мосгордуму, заксобрание Хабаровского края, а также на некоторых муниципальных кампаниях. Для «Справедливой России» скорее же будет перспективна муниципальная кампания.
Что происходит с выборами глав регионов
Что касается губернаторских выборов, то к регионам с протестным потенциалом выше среднего эксперты АПЭК отнесли республики Алтай, Калмыкию, Забайкалье, Хабаровский край, Вологодскую, Курганскую, Оренбургскую, Мурманскую, Сахалинскую области, Санкт-Петербург. К регионам с ограниченным протестным потенциалом – Ставрополье, Астраханский край, Калининградскую, Курскую, Липецкую, Самарскую, Тульскую, Челябинскую области.
Электорально управляемые же регионы – это Башкирия, Волгоградская область, Кузбасс. На губернаторских выборах влиятельные оппозиционные политики отказываются от участия в выборах – к примеру, депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг в Челябинской области или сенатор Елена Афанасьева от ЛДПР в Оренбургской области, отмечают эксперты АПЭК.
В ФоРГО считают, что в итоге предстоящие выборы, скорее всего, завершатся не просто переизбранием глав регионов в Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, Астраханской, Волгоградской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской, Челябинской областях и Калмыкии, а переизбранием с более высокими результатами, чем на прошлых выборах.
По мнению экспертов фонда, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов переизберется с «убедительной победой». Проблем не будет у врио глав регионов в Калининградской, Тульской, Курской, Вологодской областях и в Кузбассе. Отдельно стоят выборы глав регионов на Алтае, в Хабаровском крае и Самарской области, но в целом здесь также не должно быть сложностей у врио.
Электоральное поведение стало в целом более консервативным и лоялистским, обеспечивая дополнительные преимущества власти и ее кандидатам, говорится в докладе ФоРГО. При этом они отмечают ситуацию «отложенного выбора» – когда спецоперация закончится, то часть избирателей предъявит к власти новые запросы.
Что говорят эксперты
Кремль дал региональным элитам сигнал, что выборы осенью должны быть более конкурентными (об этом говорили на семинаре для вице-губернаторов в «Сенеже»), отмечает гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов: «Соответственно, роль оппозиционных кандидатов должна расти, хотя при этом сами оппозиционные партии готовы поддержать такую модель далеко не везде». Главной особенностью выборов в заксобрания 2024 г. является большая дифференцированность моделей «связки» губернаторов и списков «Единой России» – от прямого лидерства губернатора в списке до формирования тройки из известных региональных политиков и лидеров общественного мнения, отмечает он.
Факторы «новой нормальности», которые проявляются в положительном влиянии на результаты кандидатов от власти, и «отложенного выбора» продолжают действовать и окажут влияние на кампанию 2024 г., говорит руководитель ФоРГО Константин Костин. «Поэтому в текущем электоральном цикле можно ожидать повторения сценария выборов 2023 г. с поправкой на специфику конкретных регионов. То есть результаты будут сопоставимы с прошлогодними, когда они были выше, чем долгие годы до этого», – говорит Костин. Выделяется Хабаровский край, где пять лет назад «Единая Россия» проиграла выборы, отмечает, эксперт: «Поэтому из-за эффекта низкой базы здесь стоит ожидать существенного роста у партии».
Ситуация на выборах от прошлых двух лет будет отличаться тем, что сейчас уже прошли президентские выборы – а они поменяли позиционирование партий, считает политолог Александр Кынев: «Президентские выборы обозначили кризис в КПРФ – актив деморализован, в партии были чистки, а это влияет на электорат коммунистов. Поэтому сейчас оппозиции придется доказывать, почему люди должны отдать им голоса». В этом случае на что-то могут претендовать «Новые люди» и они могут это использовать для торга с элитами на региональных выборах и выборах гордум крупных городов, полагает Кынев.
Регионы, где пройдут выборы в заксобрания, делятся на две группы, объясняет эксперт: первая – это жестко управляемые регионы, где будет все по-прежнему (Карачаево-Черкесия, Татарстан, Тува и др.), и конкурентные, где многое будет зависеть от того, как оппозиция проведет кампанию (Хабаровский край, Алтай, Марий Эл). Что же касается губернаторских выборов, то оппозиция кампанию не ведет, протестное голосование будет фоновым и случайным – как реакция на повестку в регионе, считает Кынев. По его мнению, здесь интересно наблюдать, что будет на выборах главы Забайкальского края.