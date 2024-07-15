Депутатов «Единой России» попросили участвовать в мероприятиях кандидатов партии

Идет масштабная избирательная кампания, в 83 субъектах в сентябре будут выборы разного уровня – от муниципальных до губернаторских, а подобные рекомендации традиционные перед региональными выборами, говорит замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко: «Многие депутаты Госдумы и наши коллеги из региональных парламентов являются наставниками для тех, кто впервые решил попробовать свои силы на выборах. В частности, у нас есть проект «Политстарт», где многие депутаты выступают как наставники». Активная работа представителей партии работает на авторитет «Единой России» и ее популярность и косвенным образом не может не отражаться на кандидатах в свете предвыборной кампании, полагает Ревенко: «Нам запрещено заниматься прямой агитацией, но консультативную помощь мы оказываем». В рекомендациях сказано, что поддержка должна быть фоновой: обозначать «связи и командную работу партийных депутатов разных уровней».