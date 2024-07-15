Депутатов «Единой России» попросили участвовать в мероприятиях кандидатов партии

Депутатов «Единой России» попросили участвовать в мероприятиях кандидатов партииТакже во время региональной недели они должны вести разъяснительную работу по налоговым изменениям и другим социальным вопросам
Федеральным депутатам Госдумы от «Единой России» советуют поучаствовать в мероприятиях единороссов, которые примут участие в сентябрьских выборах 2024 г. «Ведомости» ознакомились с текстом рекомендаций на региональную неделю, которые выданы депутатам фракции, их подлинность подтвердили двое парламентариев.
Уже зарегистрированные кандидаты активно ведут кампанию, оставшиеся должны быть выдвинуты партией до конца месяца. В связи с этим депутаты Госдумы должны «оказать им информационную, методическую и организационную поддержку», говорится в рекомендациях. К примеру, одномандатники в своих округах могут поддерживать кандидатов, участвовать в публичных мероприятиях, оказывать помощь в коммуникации с исполнительной властью, бизнесом и общественниками, с «попаданием в аудитории крупных предприятий». Особое внимание необходимо уделить кандидатам – участникам спецоперации.
Идет масштабная избирательная кампания, в 83 субъектах в сентябре будут выборы разного уровня – от муниципальных до губернаторских, а подобные рекомендации традиционные перед региональными выборами, говорит замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко: «Многие депутаты Госдумы и наши коллеги из региональных парламентов являются наставниками для тех, кто впервые решил попробовать свои силы на выборах. В частности, у нас есть проект «Политстарт», где многие депутаты выступают как наставники». Активная работа представителей партии работает на авторитет «Единой России» и ее популярность и косвенным образом не может не отражаться на кандидатах в свете предвыборной кампании, полагает Ревенко: «Нам запрещено заниматься прямой агитацией, но консультативную помощь мы оказываем». В рекомендациях сказано, что поддержка должна быть фоновой: обозначать «связи и командную работу партийных депутатов разных уровней».
Также депутаты-единороссы на текущей региональной неделе должны разъяснять «социально значимые инициативы», например законопроект о налоговых изменениях, закон об индексации пенсий работающим пенсионерам, закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним и др. В частности, депутаты Госдумы должны объяснять, что налоговые изменения не коснутся подавляющего большинства россиян, что это позволит сделать систему «более справедливой и сбалансированной», что «деньги от повышения налогов пойдут на социально-экономическое развитие страны» и т. д.
Депутаты также должны принять участие в неделе приемов граждан по вопросам социальной поддержки, которая пройдет с 15 по 19 июля в штабах общественной поддержки и приемных председателя партии Дмитрия Медведева. Среди тезисов, которые предлагается распространять, – к примеру, такой: «Забота о каждом нуждающемся – одна из смысловых доминант народной программы партии». Есть и традиционные для региональных недель темы – это реализация «народной программы» единороссов и поддержка участников спецоперации и их семей. Также депутатам рекомендовали встретиться с первичными отделениями в своих округах в рамках года первичек, который объявили единороссы.
«Если бы рекомендаций не было, акценты в коммуникации депутатов в округах существенно отличались бы», – говорит гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Участие же действующих депутатов в акциях кандидатов – востребованный формат, считает он: «По самому своему статусу они являются естественными лидерами общественного мнения, причем «привязанными» к округам. Депутаты могут поддержать кандидатов трансляцией федеральной, региональной и местной повестки, указанием на уже осуществленные партией проекты и программы типа газификации. Это можно делать и без агитации, которая для депутатов запрещена».