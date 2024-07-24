«Единая Россия» начнет подготовку к выборам в Госдуму уже осенью

К выборам партия отчитается об исполнении «народной программы». После этого будет сформулировано, с чем «Единая Россия» пойдет на думские выборы, сказал Якушев. К примеру, предложения будут связаны с некоторыми из новых целей развития, которые поставлены президентом и закреплены в его указе, отметил он. Кроме того, ожидается, что будет проведена оценка партийных проектов и предложены новые подходы к ним.