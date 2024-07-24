«Единая Россия» начнет подготовку к выборам в Госдуму уже осенью

«Единая Россия» начнет подготовку к выборам в Госдуму уже осеньюПри отборе кандидатов будут искать баланс между новыми людьми и людьми с опытом
После единого дня голосования 8 сентября «Единая Россия» приступит к подготовке к выборам в Государственную думу 2026 г., в том числе к обсуждению будущего списка кандидатов в депутаты. Об этом журналистам рассказал врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
В списке будут как опытные депутаты, так и новые лица, сказал он. «Должны сохраняться люди, которые имеют политический опыт. Но мы должны предлагать и новое. Избиратели любят молодые лица, которые могут отвечать на сложные вопросы. И такие люди должны появляться», – заметил Якушев. По его словам, здесь должен быть баланс.
Среди кандидатов в депутаты будут и участники специальной военной операции, сказал Якушев. В том числе те из них, кто сейчас участвует в программе «Время героев», не исключил он. Также подготовку таких кандидатов будет проводить и Высшая партийная школа «Единой России». По его словам, партия ставит себе задачу сопровождения таких кандидатов и подготовку их к выборам.
К выборам партия отчитается об исполнении «народной программы». После этого будет сформулировано, с чем «Единая Россия» пойдет на думские выборы, сказал Якушев. К примеру, предложения будут связаны с некоторыми из новых целей развития, которые поставлены президентом и закреплены в его указе, отметил он. Кроме того, ожидается, что будет проведена оценка партийных проектов и предложены новые подходы к ним.
Якушев, вероятно, проведет в партии аудит, который коснется многих вопросов – работы партии и ее региональных отделений на выборах, общественной и волонтерской деятельности, привлечения финансирования, работы фракции и ее взаимодействия с партийным руководством и т. д., предполагает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. К выборам же 2026 г. важно будет избежать внутренних конфликтов и продемонстрировать консолидацию в партии, считает он: «Оппозиция вряд ли к думским выборам укрепится, поэтому единороссам бороться придется скорее за создание благоприятного имиджа и грамотный подбор кандидатов».
Один из рисков связан с невысокой предсказуемостью ситуации к 2026 г., по линии как социально-экономической динамики, так и перспектив спецоперации, добавляет Туровский: «Поэтому партии придется корректировать свой имидж и стратегию, а сейчас они могут быть лишь сугубо предварительными».
Прошлые парламентские выборы проходили в 2021 г. За два года до этого в ноябре 2019 г. «Единая Россия» провела съезд, который был посвящен подготовке к думским выборам. Президент Владимир Путин, выступавший на съезде, говорил, что партия должна сосредоточиться на достижении результатов по нацпроектам. Председатель партии Дмитрий Медведев же ставил задачу к выборам обновить предвыборную программу партии, включить в списки новые лица и сделать «Единую Россию» «неуязвимой» для оппонентов.
Андрей Турчак, который тогда был секретарем генсовета партии, говорил, что единороссы ставят целью добиться в Госдуме конституционного большинства – что по факту и произошло в 2021 г. Кроме того, перед выборами в партии (совместно с администрацией президента и губернаторами) составляли сводный рейтинг депутатов VII созыва, чтобы понять, кто из них будет участвовать в выборах 2021 г.
Тогда депутатов включали в «зеленую», «желтую» и «красную» зоны – если первых включали в список, то последние отсеивались. К примеру, в красной зоне была экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская – она в новый созыв не попала.