Председатель «ЕР» Медведев впервые со времен премьерства посетит Госдуму

Приезд Медведева в Госдуму все же больше похож на его стремление к актуализации себя и на партийной площадке, и в коммуникации с нижней палатой, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Смена руководства в партии используется Медведевым для напоминания о себе в партийных рядах, но без четкого сигнала, прорастет ли это в его более серьезную вовлеченность», – полагает эксперт.