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Председатель «ЕР» Медведев впервые со времен премьерства посетит Госдуму

Вместе с ним во встрече с фракцией примет участие врио секретаря генсовета «Единой России» Якушев
Елена Мухаметшина
Дмитрий Медведев покажет новому секретарю «Единой России» Владимиру Якушеву, как нужно общаться с думской фракцией единороссов/ Андрей Гордеев / Ведомости

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в преддверии окончания весенней сессии встретится с членами партийной фракции в Госдуме. Мероприятие назначено на 29 июля. Об этом «Ведомостям» рассказали три депутата «Единой России».

Встреча предварительно должна пройти в Охотном Ряду. На встрече с депутатами фракции Медведев должен будет представить им нового врио секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева, которого он назначил на этот пост 15 июня.

Депутаты фракции подобных коллективных встреч с новым секретарем не проводили. «Единая Россия» организовывала отдельные мероприятия вроде заседания генсовета с их участием.

Медведев, судя по открытым данным, не посещал Госдуму очень давно. Он был в нижней палате парламента, еще будучи премьер-министром во время отчета правительства в 2019 г. В мае 2022 г. (после отставки с поста премьера и перехода на должность зампреда Совбеза) он встречался с президиумом фракции у себя в общественной приемной на Воздвиженке.

С депутатами Медведев встречается в ходе программных комиссий, заседаний генсовета или других мероприятий, но обычно это происходит в здании центрального исполкома партии. «Ведомости» направили запросы в пресс-службу «Единой России» и представителю Медведева.

Обычно с депутатами в конце сессии встречался прежний секретарь генсовета партии Андрей Турчак, Медведев на этих встречах не присутствовал. Турчак стал врио главы Республики Алтай, а партийный пост он оставил. 

Один из собеседников «Ведомостей» подчеркивает, что такая встреча с председателем партии у членов фракции будет впервые за долгое время: «В целом роль председателя партии сейчас начинает усиливаться. Это многие заметили. Поэтому неудивительно, что Медведев решил встретиться и с депутатами». 

Приезд Медведева в Госдуму все же больше похож на его стремление к актуализации себя и на партийной площадке, и в коммуникации с нижней палатой, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Смена руководства в партии используется Медведевым для напоминания о себе в партийных рядах, но без четкого сигнала, прорастет ли это в его более серьезную вовлеченность», – полагает эксперт.

В первую очередь важна символическая процедура представления Якушева на высоком уровне, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Его продвижение для многих было неожиданным. Отсюда задача позиционировать его в качестве одного из лидеров партии, организаторов ее работы». 

Также важно обеспечить влияние Якушева на думскую фракцию, считает эксперт: «И по всем этим причинам важно, чтобы представление провел Медведев. А дальше Якушев будет выстраивать работу сам». Для председателя же «Единой России» это удобный момент напомнить о своей роли в партии, добавляет Туровский: «И также он может попытаться усилить собственное влияние на Якушева в рамках партийной вертикали».

Президент Владимир Путин 4 июня подписал указ о назначении Турчака врио главы Республики Алтай. А 15 июня Медведев назначил Якушева врио секретаря генсовета партии. В этот день в партии состоялась встреча Медведева, Якушева и Турчака.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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