Российские силы ПВО сбили 177 украинских дронов
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 177 украинских дронов за сутки, сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых ракет большой дальности "Нептун", три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.
В ночь на 21 сентября ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины. Минобороны добавило, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
На Липцовском и Волчанском направлениях в Харьковской области ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Запад» отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ в шести населенных пунктах Харьковской области, двух в ЛНР и одного населенного пункта в ДНР.
Потери ВСУ в результате работы подразделений «Южной» группировки войск составили: два танка, две боевые бронированные машины «Казак», 22 автомобиля, четыре британские 155-мм гаубицы FH-70, американские 155-мм гаубицы М777, 152 орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и американское 105-мм орудие М119. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав-Н».
Группировка войск «Центр» отразила девять контратак штурмовых групп ВСУ. Украинские потери составили: два пикапа, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», четыре 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм орудие Д-20, 100-мм противотанковая пушка «Рапира», а также произведенные в США боевая бронированная машина MaxxPro, 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119. Также был уничтожен полевой склад боеприпасов.
ВСУ потеряли в зоне работы группировки войск «Восток» боевую бронированную машину, два автомобиля, две французские 155-мм гаубицы Caesar, 152-мм орудие Д-20 и станцию РЭБ. Подразделениями группировки войск «Днепр» уничтожены четыре автомобиля и полевой склад боеприпасов.
Военная операция на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает. 6 августа ВСУ зашли на территорию российской Курской области. Бои в регионе, где введены режимы контртеррористической операции и ЧС федерального характера, продолжаются 47-й день.