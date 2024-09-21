Российские силы ПВО сбили 177 украинских дронов

Военная операция на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает. 6 августа ВСУ зашли на территорию российской Курской области. Бои в регионе, где введены режимы контртеррористической операции и ЧС федерального характера, продолжаются 47-й день.