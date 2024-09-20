Что известно о ситуации в Курской области на 20 сентябряАвиация ударила по скоплениям бригад ВСУ в Курской и Сумской областях
Бои в Курской области между Вооруженными силами России и ВСУ продолжаются 46-й день. На протяжении последних суток на территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность, режимы ЧС федерального характера и КТО продолжают действовать. Потери украинской стороны за все время столкновений на направлении превысили 15 000 человек, операция ВС РФ продолжается.
«Ведомости» собрали все, что известно о ситуации в Курской области на 20 сентября.
Сводка от Минобороны
Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление, сообщили в военном ведомстве. За последние сутки они сорвали попытки контратак ВСУ в направлении Кремяного, Любимовки и Малой Локни. Вооруженные силы поразили подразделения трех механизированных, одной танковой и одной десантно-штурмовой бригад, а также двух бригад территориальной обороны и одной бригады нацгвардии.
Вооруженные силы отразили четыре попытки ВСУ прорваться через границу России в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. С помощью авиации, артиллерии и действий войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных, двух десантно-штурмовых и одной танковой бригад, а также бригадам территориальной обороны, морской пехоты и нацгвардии.
ВС РФ нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области, в частности – по резервам ряда бригад в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Глухов, Журавка, Кондратовка и др. Всего за сутки потери украинской стороны составили более 370 военнослужащих и 18 единиц бронетехники. За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 15 300 человек.
Помощь жителям региона
С первых дней начала боевых действий на территории Курской области организована масштабная эвакуация жителей восьми районов и города Льгов. Губернатор региона Алексей Смирнов сообщил, что в эвакуации помогают 10 предприятий-перевозчиков, которые предоставили 416 единиц транспорта. В самые тяжелые дни на маршрутах работало до 30 автобусов. На них с начала августа эвакуированы более 7500 человек, в том числе свыше 1000 детей.
«На сегодняшний день ситуация остается напряженной. Правительство региона совместно с местными властями, силовиками и добровольцами продолжает выполнять свои задачи в круглосуточном режиме. Мы и дальше будем делать все, чтобы каждый человек чувствовал себя в безопасности», – написал Смирнов в своем Telegram-канале.
Из приграничных регионов Курской области за последнюю неделю эвакуированы свыше 6200 жителей, сообщили в МЧС. В 32 регионах развернуты 211 пунктов временного размещения, в них находятся порядка 11 000 человек. Общая сумма выплат жителям составила 1,9 млрд руб., а за последнюю неделю принято более 7000 заявлений на единовременную материальную помощь в размере 15 000 руб. Финансовая помощь в связи с утратой имущества назначена 35 000 гражданам на общую сумму более 5 млрд руб.
ВС РФ восстановят контроль над населенными пунктами
В Кремле пообещали, что Вооруженные силы России восстановят контроль над населенными пунктами и исправят ситуацию в Курской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга отметил, что военнослужащие продолжают делать свою работу.
«Они ее сделают, контроль будет восстановлен. Как и каким образом, естественно, планы военных здесь не могут быть публичными. У нас в этом никаких сомнений нет. Ситуация, конечно же, в тех районах, которые находятся под контролем украинских боевиков, конечно, чрезвычайная. Эта ситуация будет своевременно исправлена», – сказал он.
СК возбудил три дела против военнослужащих ВСУ за преступления в Курской области
Речь идет о военных из состава оперативно-тактического управления «Северск», 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 22-й и 61-й отдельных механизированных бригад. Они обвиняются в совершении преступлений, которые предусмотрены рядом статей: покушение на убийство, совершенное организованной группой и общеопасным способом по мотивам политической ненависти, умышленное повреждение чужого имущества и террористический акт.
Поводами для возбуждения дел стали обстрелы ВСУ в населенных пунктах Глушково и Ржава, а также атака беспилотником в Кореневском районе. В результате атак пострадали сотрудники «Россети центра», которые выполняли работы по восстановлению электроснабжения, и мирные жители.