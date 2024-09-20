Что известно о ситуации в Курской области на 20 сентября

«Они ее сделают, контроль будет восстановлен. Как и каким образом, естественно, планы военных здесь не могут быть публичными. У нас в этом никаких сомнений нет. Ситуация, конечно же, в тех районах, которые находятся под контролем украинских боевиков, конечно, чрезвычайная. Эта ситуация будет своевременно исправлена», – сказал он.