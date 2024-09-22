Трамп заявил об отказе от новых выборов в 2028 году в случае проигрыша
Бывший президент США, кандидат на пост главы государства Дональд Трамп заявил, что не собирается снова баллотироваться, если проиграет выборы в этом году. Об этом сообщает CNN.
Трамп сказал в интервью, что не верит, что будет баллотироваться снова в 2028 г.
«Нет, не думаю. Я думаю… так и будет. Я вообще этого не вижу», – сказал Трамп в программе Full Measure с Шарил Аткиссон, когда его спросили, собирается ли он снова баллотироваться через четыре года в случае неудачи.
В день выборов в 2028 г. бывшему президенту исполнилось бы 82 года, уточняет издание.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент страны, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис опережает Трампа на 5 процентных пунктов в опубликованном 22 сентября опросе NBC News, пишет Reuters. Он показал, что респонденты стали относиться к ней более благосклонно с тех пор, как она стала кандидатом из-за отказа от выборной гонки нынешнего президента США Джо Байдена. На вопрос об отношении к Харрис с тех пор, как она стала кандидатом, 48% из 1000 респондентов ответили, что они относятся к ней положительно, по сравнению с 32% в июле. Это самый большой скачок рейтингов политиков, опрошенных NBC, с тех пор, как популярность экс-президента Джорджа Буша-младшего выросла после атак 11 сентября 2001 г., отмечает издание.