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Трамп заявил об отказе от новых выборов в 2028 году в случае проигрыша

Ведомости

Бывший президент США, кандидат на пост главы государства Дональд Трамп заявил, что не собирается снова баллотироваться, если проиграет выборы в этом году. Об этом сообщает CNN. 

Трамп сказал в интервью, что не верит, что будет баллотироваться снова в 2028 г. 

«Нет, не думаю. Я думаю… так и будет. Я вообще этого не вижу», – сказал Трамп в программе Full Measure с Шарил Аткиссон, когда его спросили, собирается ли он снова баллотироваться через четыре года в случае неудачи. 

В день выборов в 2028 г. бывшему президенту исполнилось бы 82 года, уточняет издание.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент страны, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис опережает Трампа на 5 процентных пунктов в опубликованном 22 сентября опросе NBC News, пишет Reuters. Он показал, что респонденты стали относиться к ней более благосклонно с тех пор, как она стала кандидатом из-за отказа от выборной гонки нынешнего президента США Джо Байдена. На вопрос об отношении к Харрис с тех пор, как она стала кандидатом, 48% из 1000 респондентов ответили, что они относятся к ней положительно, по сравнению с 32% в июле. Это самый большой скачок рейтингов политиков, опрошенных NBC, с тех пор, как популярность экс-президента Джорджа Буша-младшего выросла после атак 11 сентября 2001 г., отмечает издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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