Трамп заявил об отказе от новых выборов в 2028 году в случае проигрыша

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент страны, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис опережает Трампа на 5 процентных пунктов в опубликованном 22 сентября опросе NBC News, пишет Reuters. Он показал, что респонденты стали относиться к ней более благосклонно с тех пор, как она стала кандидатом из-за отказа от выборной гонки нынешнего президента США Джо Байдена. На вопрос об отношении к Харрис с тех пор, как она стала кандидатом, 48% из 1000 респондентов ответили, что они относятся к ней положительно, по сравнению с 32% в июле. Это самый большой скачок рейтингов политиков, опрошенных NBC, с тех пор, как популярность экс-президента Джорджа Буша-младшего выросла после атак 11 сентября 2001 г., отмечает издание.