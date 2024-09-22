Россия дистанцировалась от консенсуса стран ООН по «Пакту будущего»

Россия дистанцировалась от консенсуса по «Пакту будущего» и «Глобальному цифровому договору», заявил Вершинин. «Особенно в том, что касается положений о разоружении, вопросе участия неправительственных организаций в работе ООН и управления верховного комиссара по правам человека», – сказал на заседании дипломат (цитата по ТАСС). Он заявил, что от имени группы государств – Белоруссии, Никарагуа и Российской Федерации – хотел бы внести поправку к пакту и его приложениям, связанную с принципом невмешательства во внутренние дела других государств.