Россия дистанцировалась от консенсуса стран ООН по «Пакту будущего»
Россия дистанцировалась от консенсуса стран ООН по «Пакту будущего» и «Глобальному цифровому договору». Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин на заседании Саммита будущего, который проходит 22-23 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Страны-члены ООН 22 сентября приняли «Пакт будущего», «Глобальный цифровой договор» и «Декларацию о будущих поколениях». На сайте организации указывается, что документы приняли «единогласно». Принятые соглашения закладывают основу для более гибкой работы комиссии по миростроительству и для фундаментального пересмотра миротворческих операций, отметили в ООН. «Они представляют собой первую согласованную многостороннюю поддержку ядерного разоружения за более чем десятилетие», – сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В документах организация обязуется «предпринять шаги по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и регулированию использования автономного оружия летального действия», добавил генсек.
Россия дистанцировалась от консенсуса по «Пакту будущего» и «Глобальному цифровому договору», заявил Вершинин. «Особенно в том, что касается положений о разоружении, вопросе участия неправительственных организаций в работе ООН и управления верховного комиссара по правам человека», – сказал на заседании дипломат (цитата по ТАСС). Он заявил, что от имени группы государств – Белоруссии, Никарагуа и Российской Федерации – хотел бы внести поправку к пакту и его приложениям, связанную с принципом невмешательства во внутренние дела других государств.
Генеральная Ассамблея ООН поставила на голосование предложение об отклонении рассмотрения поправки, передает агентство. Против этого проголосовали делегации России, Белоруссии, Никарагуа, КНДР, Сирии, Судана и Ирана. Еще 15 стран воздержались от голосования, 143 государства поддержали это предложение.