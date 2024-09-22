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Россия дистанцировалась от консенсуса стран ООН по «Пакту будущего»

Ведомости

Россия дистанцировалась от консенсуса стран ООН по «Пакту будущего» и «Глобальному цифровому договору». Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин на заседании Саммита будущего, который проходит 22-23 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Страны-члены ООН 22 сентября приняли «Пакт будущего», «Глобальный цифровой договор» и «Декларацию о будущих поколениях». На сайте организации указывается, что документы приняли «единогласно». Принятые соглашения закладывают основу для более гибкой работы комиссии по миростроительству и для фундаментального пересмотра миротворческих операций, отметили в ООН. «Они представляют собой первую согласованную многостороннюю поддержку ядерного разоружения за более чем десятилетие», – сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В документах организация обязуется «предпринять шаги по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и регулированию использования автономного оружия летального действия», добавил генсек.

Россия дистанцировалась от консенсуса по «Пакту будущего» и «Глобальному цифровому договору», заявил Вершинин. «Особенно в том, что касается положений о разоружении, вопросе участия неправительственных организаций в работе ООН и управления верховного комиссара по правам человека», – сказал на заседании дипломат (цитата по ТАСС). Он заявил, что от имени группы государств – Белоруссии, Никарагуа и Российской Федерации – хотел бы внести поправку к пакту и его приложениям, связанную с принципом невмешательства во внутренние дела других государств.

Генеральная Ассамблея ООН поставила на голосование предложение об отклонении рассмотрения поправки, передает агентство. Против этого проголосовали делегации России, Белоруссии, Никарагуа, КНДР, Сирии, Судана и Ирана. Еще 15 стран воздержались от голосования, 143 государства поддержали это предложение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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