Путин проведет встречу с руководителем Курчатовского института Ковальчуком
Президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителем Курчатовского института Михаилом Ковальчуком, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга.
«Традиционно президент уделяет большое внимание работе этой научной организации, весьма и весьма крупной. И сегодня как раз Ковальчук проинформирует главу государства о том, как идет работа, какие перспективные задачи», – сказал он.
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» был основан в 1943 г. В 1991 г. его преобразовали в научный центр. Основными направлениями деятельности института является ядерная энергетика, физика, промышленная безопасность и др. В 2023 г. институт перешел под научно-методическое руководство Российской академии наук (РАН). Изменение в устав НИЦ внесло постановление правительства от 24 марта прошлого года.