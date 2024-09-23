Путин проведет встречу с руководителем Курчатовского института Ковальчуком

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» был основан в 1943 г. В 1991 г. его преобразовали в научный центр. Основными направлениями деятельности института является ядерная энергетика, физика, промышленная безопасность и др. В 2023 г. институт перешел под научно-методическое руководство Российской академии наук (РАН). Изменение в устав НИЦ внесло постановление правительства от 24 марта прошлого года.