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Студентку ВШЭ оштрафовали за плевок на плакат о военной службе

Ведомости

Тверской суд Москвы оштрафовал студентку Высшей школы экономики (ВШЭ) Александру Дорошенко, которая плюнула на плакат с объявлением о наборе на военную службу по контракту. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на суд.

«Находясь в баре, Дорошенко А. Р. совершила плевок в плакат, на котором было размещено "Служба по контракту в ВС РФ", привлекая внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации», – уточнили в суде.

Студентку обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ. Суд назначил ей штраф в размере 40 000 руб.

На судебном заседании Дорошенко сообщила, что находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и не отдавала отчета своим действиям.

В марте 2022 г. Госдума добавила в УК и КоАП несколько новых статей, касающихся дискредитации российской армии и фейков о военных. По ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) нарушителю грозит штраф до 100 000 руб. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность (до пяти лет лишения свободы). Максимальное наказание за нарушение ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) составляет 15 лет колонии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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