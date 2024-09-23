Студентку ВШЭ оштрафовали за плевок на плакат о военной службе
Тверской суд Москвы оштрафовал студентку Высшей школы экономики (ВШЭ) Александру Дорошенко, которая плюнула на плакат с объявлением о наборе на военную службу по контракту. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на суд.
«Находясь в баре, Дорошенко А. Р. совершила плевок в плакат, на котором было размещено "Служба по контракту в ВС РФ", привлекая внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации», – уточнили в суде.
Студентку обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ. Суд назначил ей штраф в размере 40 000 руб.
На судебном заседании Дорошенко сообщила, что находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и не отдавала отчета своим действиям.
В марте 2022 г. Госдума добавила в УК и КоАП несколько новых статей, касающихся дискредитации российской армии и фейков о военных. По ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) нарушителю грозит штраф до 100 000 руб. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность (до пяти лет лишения свободы). Максимальное наказание за нарушение ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) составляет 15 лет колонии.