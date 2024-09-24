Новая Зеландия ввела санкции против физлиц и организаций из России и Белоруссии
Новая Зеландия ввела санкции против пяти физических лиц и шести организаций из России и Белоруссии. Об этом сообщил глава МИД страны Уинстон Питерс, его слова приводятся на сайте правительства.
По словам министра иностранных дел, ограничения нацелены против тех, кто якобы поддерживает Россию в спецоперации на Украине. Санкции коснулись физлиц и организаций, связанных с Запорожской АЭС. С 2022 г., а именно с момента действия закона о санкциях против РФ, Новая Зеландия ввела ограничения против более чем 1700 лиц и организаций.
Согласно обновленному реестру МИД Новой Зеландии, из физлиц под санкции попали управляющий директор Белорусского оптико-механического объединения Александр Мороз, начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, экс-начальник Главного штаба ВМФ России Александр Витко, генсек белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов и руководитель «Эксплуатирующей организации Запорожской АЭС» Олег Романенко.
Среди организаций, которых коснулись новые ограничения, – Белорусское оптико-механическое объединение, белорусский «Оршанский авиаремонтный завод», «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академика Забабахина и Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также стали оказывать военную помощь ВСУ. Официальные представители государств, в частности, утверждают, что Белоруссия, КНДР, Китай и Иран якобы поставляют России вооружение.