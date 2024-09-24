Новая Зеландия ввела санкции против физлиц и организаций из России и Белоруссии

По словам министра иностранных дел, ограничения нацелены против тех, кто якобы поддерживает Россию в спецоперации на Украине. Санкции коснулись физлиц и организаций, связанных с Запорожской АЭС. С 2022 г., а именно с момента действия закона о санкциях против РФ, Новая Зеландия ввела ограничения против более чем 1700 лиц и организаций.