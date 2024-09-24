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Новая Зеландия ввела санкции против физлиц и организаций из России и Белоруссии

Ведомости

Новая Зеландия ввела санкции против пяти физических лиц и шести организаций из России и Белоруссии. Об этом сообщил глава МИД страны Уинстон Питерс, его слова приводятся на сайте правительства.

По словам министра иностранных дел, ограничения нацелены против тех, кто якобы поддерживает Россию в спецоперации на Украине. Санкции коснулись физлиц и организаций, связанных с Запорожской АЭС. С 2022 г., а именно с момента действия закона о санкциях против РФ, Новая Зеландия ввела ограничения против более чем 1700 лиц и организаций.

Согласно обновленному реестру МИД Новой Зеландии, из физлиц под санкции попали управляющий директор Белорусского оптико-механического объединения Александр Мороз, начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, экс-начальник Главного штаба ВМФ России Александр Витко, генсек белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов и руководитель «Эксплуатирующей организации Запорожской АЭС» Олег Романенко.

Среди организаций, которых коснулись новые ограничения, – Белорусское оптико-механическое объединение, белорусский «Оршанский авиаремонтный завод», «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академика Забабахина и Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также стали оказывать военную помощь ВСУ. Официальные представители государств, в частности, утверждают, что Белоруссия, КНДР, Китай и Иран якобы поставляют России вооружение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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